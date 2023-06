Trabalhadora de supermercado revela atitudes irritantes cometidas por clientes constantemente e viraliza nas redes

Não é fácil trabalhar no varejo, lidando com clientes que às vezes podem ser rudes e até agressivos, mas existem certos comportamentos que, segundo os funcionários de uma rede de supermercado, os irritam mais do que outros.

Embora qualquer pessoa que trabalhe no varejo esteja familiarizada com o ditado ‘o cliente sempre tem razão’ - às vezes isso não é estritamente verdade, como detalhado de site The Mirror.

Portanto, vale a pena estar ciente dos comportamentos que os funcionários desejam que os clientes parem de fazer imediatamente. Confira alguma das atitudes irritantes:

Itens já comidos ou abertos

Em primeiro lugar estão as pessoas que trazem itens parcialmente consumidos ou abertos para o caixa.

Mas, para os caixas, pode ser um pesadelo, pois eles precisam descobrir o que fazer com o item parcialmente consumido ou com qualquer embalagem e desperdício que sobrar.

É ainda pior se for algo particularmente confuso.

“Não abra as coisas antes de comprá-las”, disse o funcionário.

“Isso é simplesmente rude. Mesmo que você planeje comprá-lo, o item ainda não é seu.

“A maioria dos supermercados tem políticas rígidas sobre isso e você pode ser abordado por um funcionário.”

Spoilers de TV e placares esportivos

Muitos funcionários trabalham no turno da noite e nos fins de semana e, portanto, podem não conseguir assistir ao seu programa favorito ou um jogo importante.;

Então, se você vier falar sobre a grande reviravolta no episódio da noite passada ou revelar o placar de um grande jogo naquele dia, isso pode ser um grande spoiler.

Mantendo tudo em sua cesta

Ninguém quer passar mais tempo na fila do que o necessário para as compras, e ao deixar as coisas em sua cesta, você cria exatamente esse atraso.

Também é rude com o caixa, esperar que a pessoa faça isso por você, caso não precisse realmente.

Conversa inapropriada

Funcionários precisam ser educados com os clientes - isso faz parte do trabalho.

Mas só porque eles estão sendo educados e sorridentes não significa que você pode entrar em tópicos de conversa inapropriados.

Falando no telefone

Nossos telefones são praticamente uma extensão de nós hoje em dia, onde vamos, eles vão.

Mas quando você estiver fazendo o pagamento no caixa, talvez apenas desligue o telefone por um minuto para prestar atenção.

Culpar os funcionários se os preços não corresponderem

É frustrante, ninguém nega isso. Mas isso não justifica descontar sua raiva nos funcionários do caixa.

Em última análise, eles não têm voz nos preços estabelecidos na loja e não são responsáveis por qualquer desconexão entre os preços nas prateleiras e os preços no caixa.

Em vez de culpar o funcionário, é muito mais produtivo ter uma conversa aberta com ele e compartilhar sua preocupação com educação e respeito.

Dinheiro na mão ou no balcão?

Ok, muitos de nós ainda não usam dinheiro vivo em um mundo pós-pandêmico - mas aqueles que usam devem estar atentos à etiqueta ao pagar.

Se um funcionário está estendendo a mão para receber o dinheiro, colocá-lo no balcão só faz você parecer que não o respeita.

Por outro lado, se eles preferirem que o dinheiro seja colocado no balcão em vez de na mão, você também deve respeitar essa decisão.

Com informações do site The Mirror