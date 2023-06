Noiva expulsa cunhado durante o casamento e recebe o apoio do noivo

Uma noiva decidiu dar um ultimato ao cunhado após ver a roupa que ele decidiu usar em seu casamento. Segundo ela, apesar de ter aberto uma exceção para o homem, ainda assim ele deveria cumprir algumas regras.

Em um relato, publicado de forma anônima no Reddit, a noiva conta que se casou no último final de semana e que quase tudo correu como o planejado pelo casal.

“Conseguimos o local dos nossos sonhos, a confeitaria perfeita e uma decoração incrível. Toda a estética foi inspirada em contos de fadas e nossa decoração era em tons amadeirados e verde escuro”.

“Meu cunhado, irmão do meu marido, foi um de seus padrinhos e veio me perguntar se eu me importaria com ele indo ao casamento em um vestido. Eu disse que não e dei a ele as diretrizes quanto a cor dos vestidos”.

“Ele agradeceu, mas não falou mais nada até o dia do casamento”.

Ele não seguiu os planos

Sem seguir as solicitações da noiva, o homem apareceu usando um vestido pink, destoando completamente das demais madrinhas.

“Perguntei a ele o que ele tinha feito com as cores que eu indiquei e ele disse que não gostou de nenhum vestido naquelas cores”.

“Perdi a paciência e mesmo depois do meu marido tentar conversar com ele, ele insistiu em usar a peça pink. Eu então dei um ultimato: ou ele trocava o vestido pelo terno reserva do meu marido, ou ia embora”.

Leia também: Veja momento em que pai com Alzheimer reconhece a filha vestida de noiva

“Tirando isso, tudo aconteceu da forma mais tranquila possível, então estou começando a considerar a possibilidade de eu ter exagerado na minha reação. Meu marido e minhas madrinhas disseram que eu não exagerei, mas eu realmente agi certo?”, finaliza a noiva.

Entre os usuários do Reddit, a opinião geral foi que sim, ela agiu corretamente.

“Você não fez nada de errado e ainda compreendeu a opção do seu cunhado em querer usar um vestido ao invés de um terno. Ele que agiu errado ao desrespeitar a cor escolhida por você”, comentou uma pessoa.

“Você foi clara quanto as cores do vestido e ele não seguiu. Ainda bem que seu marido te apoia”, finalizou outra.