Filho se recusa a ir ao casamento da mãe e o pai leva a culpa

Um pai está sendo acusado de proibir o próprio filho de ir ao casamento da mãe. Segundo o homem, a decisão foi unicamente do jovem, que nunca se deu bem com o companheiro da mãe.

Em uma publicação feita no Reddit, o pai conta que teve um divórcio conturbado quando o filho tinha 14 anos de idade. Ele ainda conta que na mesma época o jovem se assumiu gay para a família, o que tornou todo o processo ainda mais complicado para ele.

“A minha ex-esposa, mãe do meu filho, arrumou um namorado muito rápido e meu filho não gosta dele. Por causa disso, ele prefere passar mais tempo na minha casa o que torna a relação entre eles um tanto quanto complicada”.

“A mãe dele se casou no último sábado e percebi que, com a proximidade do casamento, meu filho passou a ter algumas atitudes rebeldes, como cabular aula junto com o namorado, faltar no treino de futebol e responder de forma passivo-agressiva para a mãe”.

O filho não quis ir ao casamento da mãe

Segundo o pai, no início do planejamento o noivo de sua ex-esposa queria que o casamento fosse livre de crianças, mas a mãe queria a presença do filho, que concordou em ir desde que pudesse levar o namorado.

“Quando soube da condição dela, de que ele poderia levar o namorado desde que se comportasse, eu achei injusto já que ele não queria ir e está tendo dificuldades em lidar com a situação. Óbvio que minha opinião não foi considerada, então quando meu filho foi obrigado a comprar um smoking, e se recusou, a mãe prontamente o proibiu de levar o namorado e ele logicamente deixou de querer comparecer”.

“Ele veio para minha casa na última semana, e diariamente recebíamos ligações da mãe dele lembrando do casamento no sábado. Eu quase a ignorei, principalmente quando meu filho implorou para eu não o fazer ir ao casamento”.

Com a ausência do filho, a mulher ficou completamente irritada e ligou para o ex-marido exigindo saber o motivo dele não ter obrigado o filho a comparecer.

“Os pais dela ainda me acusaram de estragar seu casamento e deixá-la envergonhada na frente das pessoas, mas eu apenas segui as vontades do meu filho”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele fez o que um pai deveria fazer: apoiar o filho.

“Você apenas apoiou a decisão do seu filho que já tem idade o suficiente para decidir onde ele quer ou não ir”, comentou uma pessoa.

“Sua ex é quem tornou a situação desconfortável, não você. Você apenas apoiou seu filho na decisão dele”, finalizou outra.