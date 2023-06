Um novo vídeo impacta ao flagrar uma onça faminta com uma pequena presa na selva. O registro foi captado na Colômbia recentemente.

O momento selvagem foi compartilhado no Instagram pelo canal especializado @rodrigochaveznoriega

No vídeo, é possível ver o animal com o pequeno tamanduá, caminhando tranquilamente, em um momento drámatico.

Crédito (Reprodução Redes Sociais)

Vídeo impacta flagrar onça faminta com presa na selva; assista

“Jaguar com sua presa, um pequeno tamanduá ou tamanduá mirim. Registro incrível capturado por @haciendacostadeoro na Colômbia.”, comentou.

É possível ver a agilidade do animal em mover a presa rapidamente.

A postagem se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Confira registro impressionante neste vídeo abaixo:

Vídeo flagra momento em que onça surge do nada com presa selvagem no Pantanal

Em outro registro impressionante, um novo vídeo flagrou o momento em que onça surge do nada com um jacaré selvagem.

Compartilhado no Instagram pela mesma página, o registro viralizou rapidamente entre os usuários.

Na sequência, é possível ver que o animal aparece com a presa totalmente imobilizada.

A predadora aplica uma mordida fatal na garganta, como forma de garantir um ataque perfeito.

Ainda de acordo com as informações, a situação foi captada na região do Pantanal. Confira vídeo:

Com informações da página @pantanaloficial

