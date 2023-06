Noiva vê ‘convidada desconhecida’ destruir completamente o seu casamento

A lista de convidados de um casamento sempre dá trabalho. Seja na hora de acrescentar os nomes ou de distribuir os convites de acompanhantes, é difícil encontrar um casal que concorde de primeira com a lista inicial.

Uma jovem noiva revelou que a decisão de ter entregado um convite adicional para a prima de seu noivo, pode ter causado a destruição de seu casamento. Ela foi até o Reddit para desabafar e pedir apoio.

Segundo ela, que permaneceu anônima, seu casamento aconteceu no último final de semana.

“Parecia um conto de fadas e eu me senti uma princesa. Enquanto eu tirava as fotos com minhas madrinhas, vi a prima do meu noivo, Nicole, conversar com uma garota que eu nunca tinha visto antes, Sara”.

“Eu voltei a encontrar com ela durante a recepção, e ela já estava meio bêbada, dava pra perceber por sua voz. Acontece que eu estava pegando comida para minha mãe quando ela se aproximou e disse que não acreditava como meu marido tinha escolhido se casar com alguém como eu”.

“Tentei rir e ignorar por ela estar bêbada, e sai de perto. Comecei a beber também e logo esqueci daquilo”.

As coisas desandaram rapidamente

Apesar de tudo parecer estar resolvido, a noiva conta que ela se surpreendeu quando um grande barulho preencheu o salão.

Ao se aproximar da mesa de serviço, ela viu que o bolo de casamento e a decoração foram completamente destruídos por Sara.

“Ela estava soluçando histericamente enquanto a prima do meu marido a amparava. Quando perguntei se estava tudo bem ela começou a gritar e me xingar e eu comecei a gritar de volta e mandei tirarem ela dali”.

“Meu marido se recusou e disse que ela era uma amiga, e eu disse que a amiga dele destruiu o meu casamento”.

“Sara precisou ser contida e retirada da festa, mas quando meu marido voltou ele ficou irritado comigo”.

A noiva então revela que o marido ficou afastado dela pelo resto da noite e que a festa ficou estranha entre todos os convidados. As coisas pioraram ainda mais quando eles voltaram para casa e ela recebeu uma bronca por ter ferido os sentimentos da convidada desconhecida.

“Eu tentei conversar com ele sobre isso e ele diz que eu estou sendo dramática, mas eu nunca tinha visto essa mulher até o meu casamento e não sei por qual motivo ela me atacou daquela forma”.

“Estou magoada porque meu marido não consegue ver o meu ponto de vista, ela arruinou meu dia especial e quando penso no meu casamento só lembro do desastre causado por ela”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, o comportamento da convidada e do noivo deixam claro que os dois têm assuntos não resolvidos.

“Está claro que eles estavam, ou estão, juntos. Tente descobrir isso logo para você poder sair deste relacionamento”, comentou uma pessoa.

“Existem vários sinais de alerta nessa situação! Converse direito com seu marido, nunca é tarde demais para se separar e recomeçar”, finalizou outra.