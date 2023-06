Homem faz lista ‘exagerada’ de requisitos para mulheres que queiram se relacionar com ele (Reprodução/Pixabay - StockSnap)

Um usuário do Reddit, de gênero não especificado no relato, contou que seu irmão de 30 anos de idade, Bill, tenta um namoro online há três anos. No entanto, o homem não obteve sucesso em alcançar seus objetivos. Mais tarde, o verdadeiro motivo por não ter concretizado seu objetivo foi esclarecido.

“Vivemos em uma área mais rural, então não há muitas mulheres solteiras na idade dele, para começar. As que estão disponíveis, bem, Bill não achou que fossem boas o suficiente”, disse o internauta, por meio do usuário u/Outrageous-Put-5919 na rede social.

“Ele me pediu para editar seu perfil [de um site de relacionamento] para atrair uma companheira. Eu olhei e... caramba. Seu perfil tem parágrafos do que ele procura em uma mulher: magra, bonita, com menos de 30 anos, de renda média a alta e que mora perto. Ela também deve gostar de anime e jogos”, continuou.

Choque de realidade

Além de todas as exigências, o internauta apontou algumas contradições por parte de seu irmão. De acordo com ele, as fotos de Bill são granuladas ou com os pais, principalmente ao lado da mãe.

“Bill mora com nossos pais e trabalha como recepcionista [em uma rede de supermercados] desde os 18 anos. Eu disse a Bill que ele não precisava reformular sua página, ele precisava reformular sua vida. Nenhuma mulher que satisfizesse seus desejos gostaria de namorar um homem obeso de 30 anos vivendo de seus pais e trabalhando em um emprego que [a rede de supermercados] normalmente dá aos idosos para se manterem ocupados”, escreveu na rede social.

Após apontar as contradições no irmão, Bill surtou e contou à sua mãe. Ao ficar sabendo da história, se chateou com o internauta e o acusou de tentar derrubar o irmão quando ele mais precisava de sua ajuda.

“Ela quer que eu me desculpe, mas o que há para se desculpar? Acabei de dizer a Bill o que estava errado e que ele deveria pensar em mudar de vida se realmente deseja o que deseja”, finalizou.