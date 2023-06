Homem destrói festa de aniversário e faz família ser despejada

Um homem de 32 anos decidiu desabafar depois de ser acusado de destruir uma festa de aniversário e causar a expulsão de uma família do condomínio em que mora.

Desabafando no Reddit, ele explica os fatos que o levaram a denunciar a família à administração do condomínio.

Em seu relato, o homem conta que decidiu descer para a piscina do condomínio na intenção de aproveitar o sol. Ao chegar no local, acompanhado por seu namorado, ele se deparou com uma festa acontecendo nas duas churrasqueiras do espaço e na piscina.

“Eram cerca de 30 pessoas bebendo cerveja em garrafas de vidro, ouvindo música alta e usando as duas churrasqueiras do espaço. Depois de um pouco mais de tempo, percebi que era uma festa de aniversário para uma das crianças da família”.

“Nosso condomínio tem uma regra de que todos os não residentes devem se registrar na administração para poder usar a piscina, e obviamente a piscina estava cheia de pessoas que não passaram por este procedimento. Além disso, eles monopolizaram completamente o espaço”.

Eles decidiram reclamar

Em seu relato, o homem conta que depois de tentar ficar mais algum tempo no espaço, ele e o companheiro foram abordados por outro casal que também estava se sentindo incomodado com a situação.

“Fomos juntos até a administração e depois de uma hora vimos todos saindo da piscina. Parecia que a festa tinha sido encerrada”.

“Hoje de manhã recebemos um bilhete dos anfitriões dizendo que somos idiotas por termos estragado a festa e por colocá-los sob uma revisão do contrato de aluguel que pode causar o despejo da família”.

“Disse que nós não éramos os únicos incomodados com a situação e que qualquer outro morador poderia fazer a denúncia já que estava incomodando a todos. Também lembrei que isso não aconteceria se eles seguissem as regas. Eu agi errado”?

Para os usuários do Reddit, ele não está errado em reclamar, mas está errado em expor a situação de forma desnecessária.

“Eles quebraram as regras e devem lidar com isso. Qualquer um poderia ter feito a denúncia”, comentou uma pessoa.

“Se eles não queriam correr o risco de serem despejados, então não deveriam quebrar as regras”, finalizou outra.