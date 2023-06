Em uma situação polêmica, a professora Fernanda Nunes, de 28 anos, que viralizou em vídeo com pergunta sobre o Brasil para os alunos em Portugal acabou sendo demitida pelo ocorrido.

Como detalhado pelo site Terra, os responsáveis pelos alunos alegaram que as crianças estavam sendo expostas. A demissão foi comunicada nesta semana.

No vídeo que viralizou é possível ver somente o rosto da professora de recreação e a voz de fundo dos alunos respondendo o que eles sabiam sobre o Brasil.

Mesmo tomando cuidado para não expor o rosto das crianças, durante a hora da chamada em sala de aula, os pais ficaram irritados e recorreram à direção.

Professora que viralizou em vídeo com pergunta sobre o Brasil para os alunos em Portugal é demitida.

Ea contou que foi pega de surpresa com a notícia, que recebeu quando estava a caminho do trabalho. A professora preferiu não divulgar o nome da escola para não expor os alunos.

“Ela [a diretora] me ligou e disse que eu não podia mais pisar na escola, que eu não podia me despedir das crianças, nem fazer mais nada. Ela não deixou eu me explicar, só se despediu”, disse.

Ainda de acordo com as informações, depois de ser comunicada da demissão, ela apagou o vídeo da sua conta do Instagram e, no lugar disso, fez um vídeo para explicar aos seguidores o que aconteceu.

Com informações do site Terra

LEIA TAMBÉM:

Trabalhadora de supermercado revela ‘comentário irritante’ que sempre recebia dos clientes e viraliza

Criança brasileira com doença rara acorda de coma e o reencontro com a mãe gera reações emocionadas

Homem se recusa a trocar assento na janela com criança e viagem se torna um caos