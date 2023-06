Pais impedem a avó de ver os netos e afirmam que a culpa é do tio das crianças

Um casal está passando por momentos delicados depois de proibir a avó paterna de conviver com os netos. Segundo a publicação, um desabafo feito no Reddit, os pais não querem que os filhos convivam com o tio alcóolatra que mora na mesma casa que os avós.

Sem se identificar, a mãe das crianças conta que está sendo chamada de idiota por não permitir que seus filhos vão à casa da avó paterna. A decisão, tomada em conjunto entre ela e o marido, foi motivada pela presença do tio da criança, que tem 35 anos, é alcóolatra e tem um comportamento extremamente agressivo.

“Ele está em liberdade condicional porque tentou lutar com os policiais enquanto estava bêbado e ameaçava matar a mãe de seu filho. Além disso, ele só dirige bêbado e até mesmo chegamos a receber um pedido de socorro do meu sogro para acionarmos a polícia quando o filho destruiu a casa e ameaçou os pais”.

“O grande problema é que minha sogra protege o filho. Ela se recusa a chamar a polícia quando ele dirige bêbado e não acredita que ele seja capas de machucar alguém. O que sabemos bem que não é verdade”.

“Quando os policiais chegaram, depois que eu e meu marido acionamos e emergência, ela disse que o filho estava dormindo e mandou os policiais embora”, explica.

Para a mulher, a sogra superprotege o filho que, mesmo aos 35 anos, não precisa se preocupar em pagar aluguel, trabalhar, comprar comida, pagar as despesas de seu carro e até mesmo a pensão do próprio filho.

Eles decidiram afastar os filhos da avó

Por conta do comportamento da mãe de seu companheiro, a mulher conta que está cansada de ver a sogra superprotegendo o filho e encobrindo os erros dele.

“Ela chegou até a pensar em colocar um rastreador no carro dele para saber em qual bar ele está bebendo. Nas vezes que ele é preso ela sempre paga a fiança dele e ele volta para a casa dela e fica lá sem fazer nada”.

“Não quero que meus filhos fiquem neste ambiente, mas minha sogra acha que estamos sendo cruéis com ela”.

Apesar de toda a situação envolvendo o cunhado, a mulher conta que alguns comportamentos da sogra também são motivo para a mãe não a querer perto de seus filhos.

“Ela não trata minha filha autista muito bem, e quando eu estava em trabalho de parto do meu outro filho ela fingiu estar tendo um ataque cardíaco para não precisar cuidar dela. Quando dissemos que meu marido ia levar nossa filha para casa, ela melhorou na mesma hora”.

“Fico mal por meus filhos não terem um bom relacionamento com a avó, mas ela ultrapassa todos os limites aceitáveis”, finaliza.

Entre os usuários do Reddit, as mensagens de apoio para o casal foram diversas.

“Você não está errada, só o fato dela maltratar sua filha já é o bastante para não querer ela perto dos seus filhos”, comentou uma pessoa.

“Sua sogra parece ser uma pessoa tóxica, como pais, vocês têm o direito e o dever de proteger seus filhos”, finalizou outra.