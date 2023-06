Homem toma atitude após esposa quebrar janela por acidente e desagrada web: ‘Você é um idiota’

Um homem contou ter tomado uma atitude em relação a janela quebrada acidentalmente pela esposa e desagradou a web. O relato foi feio no Reddit, por meio do usuário u/brokenwindow454 na plataforma.

“Minha esposa e eu trabalhamos e moramos juntos e temos renda idêntica. Eu coloco metade do meu dinheiro na poupança para uma casa, então o dinheiro está sempre apertado do meu lado. Temos bancos e orçamentos separados, mas nos ajudamos com frequência. Minha mulher ainda está praticando economia e atualmente não reserva dinheiro para economizar”, escreveu ele na plataforma.

“Ao instalar uma unidade de ar condicionado na casa que alugamos, minha esposa quebrou uma janela praticamente apenas tocando. Totalmente não é culpa dela, apenas sorte e janelas velhas. Ela está dizendo que, como somos casados e formamos uma equipe, sou responsável por metade do pagamento”, continuou.

Atitude desagrada web

Ao finalizar seu texto na rede social, o homem se isentou da responsabilidade conjunta e acredita não ser sua responsabilidade cobrir o acidente protagonizado pela parceira.

“Embora eu queira ajudar a pagar, não tenho dinheiro e não vejo isso como minha responsabilidade. Eu sou um idiota? Devo tirar dinheiro do fundo da casa e arriscar nosso futuro ou deixá-la pagar?”, finalizou o texto no Reddit.

Após ter concluído seu relato na rede social, diversos internautas se desagradaram com a decisão tomada pelo autor.

“Não acho que um painel de vidro esteja ‘arriscando seu futuro’. Você é um idiota”, escreveu um usuário da plataforma, somando a maior quantidade de votos.

“Seu raciocínio é inconsistente e circunstancial, na melhor das hipóteses. Você diz que ‘ajudam uns aos outros com frequência’. A que nível? Por que esse cenário é diferente para você? Além disso, você diz que não foi culpa dela porque a janela era muito velha e estava fadada a quebrar de qualquer maneira. Então, mesmo que os dois ocupem esse espaço, ela deve pagar o custo total para consertá-lo porque o azar aconteceu com ela? Se o que ela fez tivesse sido negligente, eu teria uma opinião diferente”, completou outro internauta.