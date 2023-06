Filha se recusa a ajudar financeiramente a mãe e afirma: ‘Tem idade para se virar’

Uma jovem fez uma escolha delicada que pode impactar diretamente em sua mãe e irmãos mais novos. Segundo ela, a mãe, de 46 anos, não tem controle sobre sua vida financeira e está constantemente envolvida em dívidas.

Sem se identificar, a mulher, de 22 anos, contou sua história no Reddit, onde pediu a opinião e ajuda dos usuários da plataforma.

Em seu texto, ela explica que recentemente a mãe teve uma série de problemas para pagar as contas e pediu a ela e a sua irmã mais velha um valor em dinheiro para evitar que a energia de casa fosse cortada. Junto da irmã, a mulher empresou o dinheiro para a mãe apenas para evitar que seus irmãos mais novos, que moram com ela, sejam expostos a situações complicadas.

“Eu me formei na faculdade e acabei economizando bastante, então dinheiro não está sendo um problema para mim. Meu problema é ela não fazer nada para melhorar de vida”.

“Ela não tem um emprego fixo e ainda assim viagem para a praia a cada dois meses, nestas viagens meus irmãos ficam sozinhos em casa, sem supervisão de um adulto”.

“Além disso, minha mãe passa mais tempo com homens aleatórios do que com os filhos e não se esforça para sustentá-los. A fonte de renda dela é a pensão paga pelo meu padrasto”, revela.

Ela tomou uma decisão

Segundo a filha, a situação geral envolvendo a mãe é extremamente complicada e, por conta disso, ela decidiu não emprestar mais qualquer quantia em dinheiro para a mãe.

“Eu não gosto de ver ela perder a casa ou coisas do tipo, mas quero que ela se esforce para melhorar de vida! Ela também tem problemas de saúde mental e faz tratamento para eles, mas não está estável. É errado eu me recusar a ajudá-la com novas quantias em dinheiro?”.

Para os usuários do Reddit, não é errado.

“Ela vai pedir sempre que puder e vai cobrar e esperar que você e sua irmã a ajudem. Não é errado impor limites”, comentou uma pessoa.

“Em qualquer situação envolvendo família e dinheiro é importante estabelecer limites para os familiares, senão você vai virar um banco. Sinto muito que você esteja em uma situação ruim como essa”, finalizou outra.