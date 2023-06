Aluna arranca microfone de funcionária durante formatura e explica o que a fez reagir

Uma aluna de uma universidade nos Estados Unidos teve que usar as redes sociais para explicar sua atitude que acabou se tornando viral nas redes sociais.

De acordo com o portal Tyla, ela foi gravada quando arrancou o microfone da mão de uma funcionária do local.

A usuária do TikTok, Kadia Iman, foi quem postou o próprio vídeo do momento que ocorreu em uma cerimônia ao ar livre.

“Eu quero o microfone. Solte... você não me deixou ter meu momento”, disse ela.

Depois de informar ao público seu nome completo, ela continuou a dizer: “Estou me formando hoje. Eu não gosto de como você arrancou o microfone da minha mão, então hoje vai ser tudo sobre mim”, completou.

Muitos usuários do TikTok e os presentes na cerimônia ficam confusos sobre essa atitude e ela precisou fazer um pronunciamento.

“Basicamente, o que aconteceu foi que eu estava andando e tivemos que anunciar nossos nomes antes de subirmos no palco, e eu estava dizendo meu nome. Meu nome é longo, obviamente, eu tenho umas três sílabas nele, então nem terminei de falar meu nome. E então as pessoas que vieram antes de mim, todas puderam dizer seu nome, sua especialização e até alguns extras. Eu e a outra garota notamos que ela estava baixando o microfone super rápido para alguns negros”, explicou!

Ela revelou que não poderia ir embora se sentindo dessa forma e decidiu tomar uma atitude para isso não acontecer mais.

“Então, eu simplesmente não podia deixar isso acontecer porque sinto que trabalhei tanto para me formar e passei por tanta merda para me formar que senti que tinha que recuperar meu momento. Sinto muito, não sou uma pessoa problemática, não quero estragar o dia de ninguém, não quero maltratar ninguém... mas foi o que ela fez. Ela nem me deixou terminar de falar, abaixou o microfone e me cortou e foi a única vez que consegui falar. Então eu senti que isso não estava certo”, desabafou.