Vídeo: jovem encontra porta secreta e faz perturbadora e misteriosa descoberta em seu quarto de hotel

Compartilhado originalmente no TikTok, um vídeo tem repercutido também no Twitter após uma jovem mostrar uma inusitada descoberta que fez no quarto do hotel em que estava hospedada. Vamos entender melhor o que aconteceu?

Como se pode conferir nas imagens, em um primeiro momento tudo parece normal uma vez que ela abriu uma das portas e nada mais tinha do que o espaço para guardar suas roupas.

No entanto, a situação começa a mudar justamente quando é aberta a segunda porta do armário e esta começa a trazer algumas revelações, algo que muitos podem classificar não apenas como misterioso, mas também perturbador.

A porta secreta e as descobertas feitas

Com a ajuda de um cartão de acesso, a jovem percebeu que o fundo do segundo armário não apenas era removível como também escondia um enorme corredor no qual qualquer pessoa poderia se mover e observá-la através da parede de vidro.

E, como se o ponto anterior não fosse suficiente, outra descoberta foi feita: uma porta secreta que esconde o acesso a um corredor escuro e que não se sabe em qual parte termina.

Como era de se esperar, além das mais de 5 milhões de visualizações, o vídeo recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Existem muitos hotéis que cobrem o tráfico humano”;

“Imagina quantas mulheres ou pessoas desaparecem em hotéis e não explicam como, e é por causa de algo assim”;

“E eu colocando uma cadeira na porta de noite”.

E então, ficou curioso e quer ver o registro que repercutiu? Assista abaixo ao vídeo publicado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

