Trabalhadora de supermercado revela ‘comentário irritante’ que sempre recebia dos clientes e viraliza

Uma notícia antiga sobre uma ex-funcionária da rede Poundland, na Inglaterra, voltou a viralizar nas redes sociais. Holly Laing, uma jovem de 22 anos de Northampton, compartilhou sua experiência em uma postagem no TikTok, que foi detalhado pelo site The Sun.

Holly trabalhou como temporária de Natal na Poundland em 2015, por um período de três meses. Em seu vídeo cômico, ela retratou uma situação que frequentemente acontecia na loja de pechinchas, na qual os clientes ficavam perplexos e irritados ao descobrirem que nem todos os itens custavam apenas uma libra.

Embora a maioria dos produtos na Poundland tenha preços únicos, a rede deixa claro que também oferece produtos com preços variados. No entanto, muitos clientes pareciam não estar cientes disso.

No registro, Holly compartilhou um exemplo em que uma cliente reclamou do preço de um produto, dizendo: “Mas esta é a loja de libras, não é?”. Holly respondeu afirmando que nem tudo custava uma libra, o que deixou a cliente irritada. A cliente insistiu em pagar apenas uma libra pelo item e solicitou falar com o gerente.

No registro, o gerente fictício confirmou que o preço era de £3. A cliente ficou furiosa com o que considerou um roubo e saiu da loja indignada.

A postagem de Holly se tornou viral nas redes sociais, acumulando 1,1 milhão de visualizações. Outros funcionários da Poundland também se identificaram com a situação. Um deles comentou: “Como alguém que trabalhou na Poundland por 3,5 anos, posso confirmar que isso era uma ocorrência regular”.

Ainda de acordo com as informações, a situação descrita no vídeo aconteceu em 2015, e é possível que desde então a rede Poundland tenha adotado medidas para esclarecer aos clientes sobre a variedade de preços em seus produtos.

Com informações do site The Sun