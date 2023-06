Mulher se irrita com vizinhos que usam sua garagem como ‘banheiro de cachorro’

Representação (Imagem de 👀 Mabel Amber, who will one day por Pixabay)

Uma mulher decidiu desabafar no Reddit depois de ficar cansada das atitudes de seus vizinhos em relação ao espaço de entrada da sua garagem. Segundo ela, o local passou a ser utilizado como ‘banheiro de cachorro’ desde que uma nova casa começou a ser construída ao lado da sua.

Conforme o relato, publicado de forma anônima, a mulher conta que está se sentindo incomodada com moradores da região que usam a entrada de garagem, compartilhada entre ela e outros dois terrenos, como um local apropriado para as necessidades de seus cães.

“É errado levar um cachorro para fazer seu cocô e xixi em uma via particular compartilhada! Para contextualizar, essa entrada de garagem em questão é compartilhada entre a minha casa, a da minha vizinha e um terreno que está em fase de construção”.

“Já tentei ser educada e explicar que é uma via privada e que não é permitido deixar o cachorro fazer suas necessidades por lá, mas não adiantou”.

Ela não sabe mais o que fazer

Sem saber como agir, a mulher conta que chegou até mesmo a pedir apoio à polícia local, solicitando que avisos sobre a sujeira fossem colocados perto da entrada e até mesmo multando os infratores.

“Eles disseram que não podem falar diretamente com os tutores por não saberem em qual casa exatamente eles moram. Já é ruim ter um terreno vazio em obras ao lado de casa, agora minha entrada ser usada de banheiro de cachorro, mesmo que um ou outro limpe, não é nada agradável”.

“Curiosamente, os tutores não moram em nenhuma das propriedades que compartilham a minha entrada de garagem, e também não precisam usar esse caminho como rota de passeio já que ele dá direto na nossa casa. Eles podem muito bem usar as outras vias públicas para isso”, finaliza.

Apesar do desabafo da mulher, os usuários do Reddit ficaram divididos, com alguns apoiando, e outros criticando sua postura.

“Você não está errada nisso! Tente pegar imagens deles passeando com os animais ou coloque uma câmera, outra boa ideia é confrontar eles no momento em que pegá-los no flagra”. comentou uma pessoa.

“Eles estão errados, mas você também está por se importar com um lote vazio, que não é seu. Não me parece que eles deixam uma grande bagunça em frente a sua casa”, comentou outra.

“Se eles vão especificamente neste local para levar os cães, então você não está errada. Mas se, de alguma forma, eles utilizam esse espaço para chegar até suas casas, então eles tem o direito de utilizar da forma que desejarem”, finalizou uma terceira.