Mulher revela que deseja ver seu marido fora da academia e esta é a razão: ‘Acho altamente injusto’

Uma mulher relatou na internet seu desejo de ver o marido cancelar sua assinatura na academia e explicou sua razão. Identificada como u/Key_Neighborhood8138 no Reddit, ela escreveu ter achado injusta a atitude do marido.

“Meu marido trabalha loucamente. Ele sai seis dias por semana, basicamente o dia todo. Sou do lar, estudo online e faço alguns trabalhos freelancers de home office. Eu tenho zero pausas”, iniciou o relato na plataforma.

“E em seu único dia de folga por semana, ele quer fazer coisas em família, então ainda não tenho folga. De qualquer forma, seu horário de trabalho mudou para que ele chegue uma hora depois, mas tenha que ficar por mais uma. Achei ótimo que ele pudesse passar algum tempo com nosso filho pela manhã e talvez eu pudesse tomar um banho ininterrupto”, continuou.

Assinatura na academia e desejo revelado

Segundo a mulher, no primeiro dia de seu novo horário ela acordou e viu que o marido se foi. Ao ligar para ele, recebeu a notícia de que estava na academia.

“Expliquei que seria bom se ele me avisasse que iria, em vez de apenas presumir. Além disso, temos pesos e toda uma área de ginástica em nosso porão (meu presente para ele) e, portanto, realmente não vejo por que ele tem que ir à academia Eu nem sabia sobre sua assinatura até agora. Então ele explicou que vai usar o tempo extra da manhã agora para ir à academia antes do trabalho”, desabafou.

A mulher lamentou que, ao invés de passar mais tempo com o marido, terá ainda menos por conta da academia. “Meus dias agora são duas horas a mais. Porque ele acorda às 6h para ir à academia e chega em casa às 21h”, contou.

Após manifestar sua indignação, o homem afirmou que não vai desistir da academia. “Também expressei que acho altamente injusto que eu não consiga fazer as coisas para meu autocuidado sem uma babá (que acabo pagando) e isso se você considerar que ir ao dentista e ao médico é um ‘autocuidado’”, disse ela.

