Homem ‘grávido’ descobre a verdade sobre sua condição após 36 anos

Um indiano que recebeu o apelido de “homem grávido” descobriu, após 36 anos, a causa de sua barriga protuberante. Conforme o Daily Star, Sanju Bhagat tinha uma barriga semelhante à de uma pessoa na reta final da gestação.

Conforme a publicação, Sanju não aparentava qualquer diferença em seu corpo quando era criança. Ele parecia estar saudável apesar de ter a barriga um pouco maior do que a de outras crianças de sua idade.

No entanto, ao completar 20 anos ele notou que a barriga se desenvolveu significativamente, mas ignorou o inchaço devido a intensa rotina de trabalho para sustentar sua família.

Foi em 1999 que o homem precisou buscar atendimento médico depois de passar a sofrer com intensas crises de falta de ar por conta da pressão causada em seu diafragma. Na ocasião, ele precisou ser atendido às pressas em um hospital de Mumbai.

Descoberta impressionante!

Aos cuidados do Dr. Ajay Mehta, Sanju foi atendido sob a suspeita de possuir um tumor na região abdominal. No entanto, quando exames invasivos foram realizados o médico descobriu que a massa no estômago do homem era na verdade um outro ser humano.

“Ele colocou a mão dentro e disse que sentiu muitos ossos. Primeiro saiu um membro, depois o outro. Em seguida uma parte genital, cabelos, membros e mais cabelos”.

“Ficamos horrorizados, confusos e maravilhados. Para minha surpresa, e horror, pude apertar a mão de alguém lá dentro”, conta o médico.

Com o tempo, e estudos, os médicos descobriram que não se tratava de um caso de “síndrome do desaparecimento dos gêmeos”, mas sim um caso de “fetus in fetu”, uma rara condição que acontece em apenas 1 de cada 500 mil nascidos vivos. Ela acontece quando um gêmeo nasce dentro do outro.

Após o parto, o gêmeo não nascido vive como um “parasita” de seu irmão, mas normalmente a condição é descoberta nos primeiros anos de vida.