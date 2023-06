Criança brasileira com doença rara acorda de coma e o reencontro com a mãe gera reações emocionadas

Tayane Gandra, uma mãe que decidiu contar nas redes sociais a saga do seu filho Gui, portador de uma doença rara chamada Epidermólise Bolhosa, comoveu as redes sociais mais uma vez.

Dessa vez, ela postou nas redes sociais o momento em que o pequeno acorda de um coma que durou 16 dias, dos quais 14 esteve intubado.

Na gravação, o menino tinha acabado de acordar e abraça a mãe emocionado. Ela também chora ao voltar a falar com o filho.

“Deus de milagres”, escreveu Tayane no TikTok e o vídeo também foi compartilhado em seu Instagram.

“Uma hora dessa e eu afogada em lágrimas”, comentou uma das usuárias.

Além dos momentos difíceis, Tayane também compartilha as alegrias divididas com Gui em momentos importantes, como no seu casamento.

De acordo com o Ministério da Saúde, a Epidermólise Bolhosa é uma doença genética e hereditária rara, que provoca a formação de bolhas na pele por conta de mínimos atritos ou traumas.

A condição delicada se manifesta já no nascimento e afeta tanto homens quanto mulheres, podendo ocorrer em todas as etnias e faixas etárias.

“As crianças com Epidermólise Bolhosa são conhecidas como “Crianças Borboletas”, porque a pele se assemelha às asas de uma borboleta devido à fragilidade provocada pela alteração nas proteínas responsáveis pela união das camadas da pele”, explicam.

As feridas e fragilidade da pele causam dores e limitações que afetam a vida física e o emocional dos portadores. É importante recordar que a doença não tem cura e não é transmissível.

Atualmente, estima-se que cerca de 500 mil pessoas em todo o mundo tenham Epidermólise Bolhosa.

