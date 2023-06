Astronauta da NASA, Frank Rubio, enfrentará este problema quando voltar à Terra após ficar um ano no espaço

Frank Rubio, filho de salvadorenhos, está seguindo os passos para se tornar o astronauta norte-americano que mais tempo passou no espaço. É provável que o cientista de origem latina passe 355 dias numa missão que deveria durar seis meses, mas foi estendida devido a problemas técnicos na nave russa em que viajou.

O recorde, por enquanto, é de Mark Vande Hei, que cumpriu 341 dias na Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês). É provável que esse tempo seja superado, e embora seja uma grande conquista para a ciência e para Frank, há vários problemas que ele terá que enfrentar ao voltar para casa.

Leia mais uma notícia:

Há cerca de nove dias, Rubio ofereceu declarações para um grupo de crianças, em uma videoconferência que o astronauta fez a partir do espaço. Foi uma iniciativa do Noticiário Científico e Cultural Ibero-americano (NCC), da Associação das Televisões Educativas e Culturais Ibero-americanas (ATEI) e da NASA.

O astronauta respondeu a perguntas de dezenas de crianças na América Latina e Espanha, em espanhol. E dentro de seu depoimento, ele falou sobre o que significa estar sujeito à microgravidade. Embora a Estação Espacial Internacional esteja apenas a 400 quilômetros da superfície, região na qual ainda se sente 90% da gravidade terrestre, a velocidade da estação, que está constantemente diminuindo, permite que os astronautas flutuem o tempo todo.

Leia mais uma notícia:

Será um ano sob esta mesma modalidade que representa um problema para Frank Rubio, a quem com certeza custará caminhar quando voltar a tocar terra firme. “Depois de oito meses, sente-se natural. Acho que será muito estranho voltar à Terra”, disse o astronauta em sua conversa com as crianças.