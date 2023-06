O avanço da Inteligência Artificial nos últimos meses foi impressionante. Apenas o fato de ver como se desenvolve uma interação com o ChatGPT, em qualquer de suas versões, faz com que muitos especialistas se perguntem como isso poderia afetar a humanidade.

Será possível que as máquinas adquiram consciência e nos dominem? A raça humana se extinguirá e o planeta será governado pela Inteligência Artificial? É o que muitos se perguntarão, enquanto testemunham como esses mecanismos ganham terreno nas atividades diárias.

O portal do jornal britânico The Sun recorre a um especialista em Inteligência Artificial para tirar algumas dúvidas sobre o peso que esses sistemas podem ganhar no futuro, dada a aceleração do seu progresso.

O especialista, chamado Mo Gawdat, foi diretor comercial do Google X e escreveu diversos livros sobre Inteligência Artificial.

Antes de começar com os três cenários em que Gawdat pensa que a IA pode acabar com a humanidade, ele explica que "é inevitável" que em algum momento do nosso futuro "muitas decisões importantes para a humanidade, incluindo algumas decisões de defesa, sejam entregues à IA".

Então, com base nessa afirmação, indica-se que podem ocorrer falhas ou choques entre os sistemas e o comportamento humano que podem levar à nossa extinção.

Três cenários em que a Inteligência Artificial domina e extingue a humanidade.

Gawdat chama o primeiro caso de cenário de erros. Ele que as decisões de uma IA podem ser alinhadas aos objetivos com os quais foi desenvolvida, e que nem sempre são os do bem da maioria das pessoas. Isso geraria um curto-circuito que nos colocaria em oposição às máquinas e nós perderíamos.

Ele também afirma que o segundo cenário é chamado elemento de conflito. Semelhante ao primeiro, a tomada de decisões é o que coloca em risco qualquer questão.

Para ilustrar este caso, o especialista usa a cidade de Nova Iorque. Em seus dados, o espaço da Grande Maçã é ideal para ter um centro de dados, mas este é um lugar onde as pessoas vivem. Então, como é necessário que o espaço seja liberado para o desenvolvimento tecnológico, a IA procuraria uma maneira de remover os humanos da equação, pois ocupam um lugar de forma desnecessária.

A terceira é chamada questão de irrelevância. Nesta situação, o setor de energia também é usado como exemplo. Uma Inteligência Artificial poderia estar a cargo de uma rede elétrica e fazê-la funcionar da maneira mais otimizada possível, independentemente dos efeitos negativos que isso possa trazer para os humanos, pois em questões de funcionamento somos irrelevantes para as máquinas.