Vídeo: Médico bêbado? Comportamento de profissional chama atenção durante atendimento

Um médico com ‘atitudes estranhas’ foi filmado enquanto realizava o atendimento de uma idosa no P.A (Pronto Atendimento) de Penha, localizado no Litoral Norte de Santa Catarina.

Segundo o site ND Mais, o vídeo foi gravado no domingo e mostra o profissional com atitudes que aparentam embriaguez. No vídeo é possível notar ele agitado e com dificuldade para digitar o prontuário no computador.

Ainda de acordo com o texto, A Secretaria de Saúde local informou que o médico atuava no local há menos de um mês e foi imediatamente afastado após a denúncia.

Mesmo com pacientes alegando que o médico estava embriagado, a prefeitura disse que, “apesar de visivelmente alterado”, não é possível afirmar que tipo de substância o profissional utilizou.

Imagens gravadas pela acompanhante de uma idosa no Litoral Norte de Santa Catarina, no último domingo,18, mostram um médico completamente “bêbado” atendendo os pacientes. O profissional aparenta estar agitado e demonstra dificuldade em digitar os prontuários médicos. pic.twitter.com/f7bDeDKnSp — BT Mais (@belemtransito) June 20, 2023

O site também informa que o CRM (Conselho Regional de Medicina) e o Coren (Conselho Regional de Enfermagem) foram notificados sobre a conduta do profissional.

Por meio de nota, a prefeitura informou que “não compactua com o caso e repudia, veementemente, o ocorrido”. Já o prefeito de Penha, Aquiles de Costa (MDB) disse, por meio das redes sociais, que o médico “jamais deveria possuir um CRM”.

“Pagamos bem todos os nossos médicos, cada centavo que investimos merece ser respeitado como em qualquer outro lugar, por isso não aceito e enquanto for prefeito jamais vou permitir que um ‘médico’ despreparado e sem compromisso com a nossa gente fique impune a uma situação dessa”, escreveu Aquiles.

Confira a nota da prefeitura na íntegra

“Referente a situação no Pronto Atendimento neste domingo, dia 18, a Prefeitura de Penha, através da Secretaria de Saúde, vem a público esclarecer os fatos. A partir do momento em que a Prefeitura Municipal teve conhecimento do caso, o médico foi imediatamente afastado do plantão e não voltará a atuar mais no município.

Posteriormente, o Diretor Clínico do PA, Leandro Brasil, avaliou o prontuário de todos os pacientes atendidos pelo médico para que nenhum paciente tenha prejuízo.

Com relação ao médico, o Conselho Regional de Medicina e Conselho Regional de Enfermagem foram notificados para que seja possível avaliar a conduta da equipe e do médico, além do imediato registro do Boletim de Ocorrência.

A Prefeitura Municipal de Penha reafirma que não compactua com o caso e repudia, veementemente, o ocorrido. Lamentamos a situação e reforçamos nosso compromisso com a qualidade no atendimento de todos os cidadãos”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

