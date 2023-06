Submersível Titan: oceanógrafo revela semelhanças com outro caso de desaparecimento

A notícia de que sons de batidas foram identificados por um sonar que auxilia nas buscas pelo Submersível Titan, desaparecido durante uma expedição aos destroços do Titanic, pareceu reavivar as esperanças de encontrar a tripulação com vida. No entanto, para David Gallo, consultor sênior para iniciativas estratégicas da RMS Titanic Inc, as notícias não são tão animadoras quanto o esperado.

Conforme publicado pela CNN Brasil, o oceanógrafo revelou que as batidas identificadas são similares ao ocorrido no caso do desaparecimento do MH370, voo da Malaysia Airlines desaparecido em 2014.

Em declaração à CNN, David afirmou que os sons de batidas foram identificados em ambos os casos e não são um fator capaz de determinar com precisão a localização do submersível.

“Quando ouvi sobre as batidas pela primeira vez eu pensei: ‘Ah, não, lá vamos nós de novo’. Na busca pelo Malaysia Airlines nós ouvimos batidas com bastante frequência, e sempre acabávamos sendo levados para algo diferente”, revela o oceanógrafo.

Intensificação e direcionamento das buscas

Apesar das batidas serem comuns neste tipo de caso, David ainda afirma que as autoridades não deixarão de investigá-las.

“Provavelmente vão mover navios e ferramentas em direção a localização do som, seja ele de fonte identificada ou não, porque o nosso tempo é curto”, explica.

Segundo a publicação feita pela CNN, a empresa de David Gallo possui exclusividade nos direitos de salvamento no local no naufrágio do Titanic.

Além disso, apesar de não estar esperançoso em relação às batidas detectadas pelo sonar, ele afirma que essa é uma atitude que poderia ser tomada por Paul-Henri Nargeolet, explorador e mergulhador que está entre os tripulantes do submersível desaparecido.

“Uma das possibilidades é de que os exploradores fizeram algum sinal de volta, acusticamente, para sinalizar que ouviram o sinal. O som é facilmente transmitido pelo oceano, você conseguiria ouvir dentro do submersível”.