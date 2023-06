Noiva reclama da aparência de um convidado em seu casamento: ‘Estava todo sujo”

Uma noiva ficou extremamente magoada ao ver que o noivo de uma de suas madrinhas não levou a sério o convite para seu casamento. Segundo ela, que desabafou no Reddit, o homem apareceu em roupas informais e completamente sujo de graxa.

Sem se identificar, a noiva conta que teve um casamento pequeno, para apenas 45 convidados. Na ocasião, ela e uma das madrinhas duvidaram que uma amiga, que também era madrinha na celebração, conseguiria convencer seu noivo a usar roupas formais.

“No site do casamento colocamos que não seriam permitidos convidados usando calças jeans. Mas ainda assim duvidamos que o noivo da minha amiga, de 20 e poucos anos, conseguiria usar caças sociais”, conta a noiva.

Ela ficou magoada ao ver o convidado

Segundo a noiva, enquanto se preparava para o casamento ela viu o noivo de sua amiga chegar ao local da celebração, e a roupa que ele usava não estava nem de perto adequada para a ocasião.

“Ele estava com uma camiseta vermelha brilhante e calças jeans. Fiquei magoada com isso porque me esforcei para falar com todos sobre os trajes”.

“Para completar, ele estava completamente sujo! Ele nem mesmo se deu ao trabalho de lavar as mãos depois de trabalhar como mecânico”.

“Isso não estragou o casamento, mas me magoou e me fez sentir como se ele não tivesse se importado com todo o esforço que colocamos no planejamento”, finaliza a noiva.

Os usuários do Reddit tiveram a mesma impressão.

“É rude e desrespeitoso da parte dele agir desta forma. Eu teria pedido a ele para tomar um banho e voltar com uma roupa decente”, comentou uma pessoa.

“Meu sogro fez a mesma coisa. Meu único pedido foi para não usarem jeans, e ele apareceu com calças jeans envelhecidas e uma camisa manchada”, finalizou outra.