Mulher grávida é julgada após se recusar a ceder seu assento a outra pessoa no ônibus: ‘Começaram a reclamar’

Uma mulher, de 25 anos de idade, revelou na internet ter sido julgada após se negar a ceder seu assento no ônibus a uma senhora. Grávida de sete meses, ela contou que não parece estar gestante, embora aparente estar um pouco acima do peso.

“Eu estava sentada nos assentos prioritários dobráveis, pois todos os outros assentos estavam ocupados e não consigo subir e descer as escadas facilmente”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/Upper-Argument-271.

“Mais ou menos na metade da minha jornada, uma mulher mais velha entrou no ônibus. Ela não era idosa, mas também não era jovem e anunciou em voz alta que precisava de um assento. Ninguém se levantou para se mexer. Um homem sentado ao meu lado disse que eu precisava me levantar”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher se enfurece após marido visitar o túmulo de seu bebê e toma atitude inusitada: ‘Fiquei horrorizado’”

Mulher é julgada no transporte, mas recebe acalento na web

Após ter se negado a ceder seu lugar, a mulher revelou ter começado um confronto. Inicialmente, ela ignorou o homem que pediu para ela sair, mas as pessoas do transporte continuaram falando sobre o assunto.

“Eu disse a ele que tinha motivos para ficar sentada ali e não iria me mexer. As pessoas começaram a reclamar e balançar a cabeça para mim. Outro alguém no ônibus disse que a mulher provavelmente precisava mais do que eu, e por isso eu deveria ter cedido o meu lugar”, finalizou.

Após o ocorrido, a autora do relato recorreu a web para questionar se teria agido certo em não abrir mão do banco. Embora tenha sido duramente criticada no transporte, recebeu apoio dos internautas.

“Seja gentil consigo mesma, querida. Muitas vezes somos muito mais duros conosco do que qualquer outra pessoa seria. Você tinha direito ao assento. Você lidou com as provocações com calma e firmeza. Você deveria estar orgulhoso de si mesma”, disse um usuário da rede social.

“Por que um dos corpos ocupados que pediram para você sair não poderia se levantar e dar o assento? O homem ao seu lado era mais do que bem-vindo para ceder seu lugar a ela, se ele estivesse tão envolvido na situação”, observou outro internauta.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.