Mulher é expulsa do casamento da irmã e o motivo surpreende

Uma mulher ficou inconformada com as justificativas de sua irmã para expulsá-la do papel de madrinha em seu casamento. Conforme seu desabafo, feito no Reddit, o comportamento da noiva foi incentivado pela mãe das duas mulheres.

Sem se identificar, a irmã, de 36 anos, conta que foi acusada de não apoiar sua irmã mais nova e de não cumprir corretamente o papel de madrinha de casamento, enquanto ela imaginava que o necessário era demonstra amor, carinho e apreço pelo casal.

“Aparentemente tem um jeito ‘certo’ que faz a noiva sentir que você merece esse papel. Acho que não consegui cumprir isso”, conta.

“Minha mãe e irmã estão insinuando isso e eu não tenho certeza de quais deveres de madrinha eu deixei de cumprir. A própria noiva fez sua despedida de solteira antes que qualquer uma das madrinhas pudesse se mexer, além disso, ela não quer uma festa de noivado e muito menos um chá de panela. Da última vez que chequei, minhas responsabilidades envolviam apenas o dia do casamento”.

Ela foi acusada de não se envolver

Seguindo seu relato, a mulher conta que procurava dar sua opinião, mas depois de ver que todas elas não eram bem recebidas pela noiva, ela abriu mão.

“Por que eu insistiria em falar quando meus comentários não são bem recebidos? Sinto que meus conselhos não são válidos, então por que me cobram por eles”?

“Enfim, minha irmã acha que não estou empolgada o bastante com seu casamento então eu disse a ela para me tirar do posto de madrinha e pedir ajuda a nossa irmã mais velha ou aos nossos irmãos”.

“Ela já me substituiu e escolheu também os padrinhos por parte do marido. Eu só precisava desabafar, casamentos podem transformar pessoas em monstros. Não reconheço minha irmã e mal posso esperar para isso tudo passar”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a noiva realmente ultrapassou todos os limites do esperado.

“Ela está fora de si! Como assim ela também substituiu os padrinhos escolhidos pelo noivo”, se espantou uma pessoa.

“Parece que você se livrou de um problemão, não perca mais seu tempo ficando triste com isso”, finalizou outra.