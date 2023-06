Enteado de bilionário desaparecido durante expedição ao Titanic é criticado nas redes sociais

O enteado do bilionário britânico Hamish Harding está sendo alvo de duras críticas nas redes sociais após compartilhar fotos suas em um show de rock enquanto o padrasto segue desaparecido no Oceano Atlântico.

Conforme publicado pela A Rádio Rock, Brian Szasz compartilhou em suas redes sociais que estava curtindo um show da banda Blink-182 enquanto aguardava por notícias sobre o desaparecimento do padrasto.

Horas antes, ele fez uma publicação confirmando que Hamish Harding é um dos tripulantes do submersível desaparecido. “Hamish, meu padrasto, está perdido em um submarino. Pensamos e orações para que a missão de resgate seja bem-sucedida”.

Ao publicar sobre sua presença no show, Brian fez questão de reforçar que a presença seria apoiada por sua família.

Críticas e perseguição

Deixando clara sua motivação para “curtir o show”, o jovem publicou um texto afirmando que estaria cumprindo o desejo de sua família.

“Pode ser de mau gosto estar aqui, mas minha família gostaria que eu estivesse no show do Blink-182, pois é minha banda favorita e a música me ajuda em tempos difíceis”, explica.

Já em seus stories, Brian revelou estar sendo perseguido por jornalistas e paparazzis, que insistem em obter um “pronunciamento oficial” sobre o desaparecimento de seu padrasto.

Ele ainda aproveitou para desabafar: “Sim, eu fui ao show do Blink-182 na última noite. O que eu deveria fazer? Ficar em casa assistindo aos jornais? Não me sinto culpado, essa banda me ajuda a superar momentos difíceis desde 1998″.

Brian Szasz desabafou após ser alvo de críticas (Reprodução / Instagram)

Submersível desaparecido

O submersível Titan realizava uma exploração de visita aos destroços do naufrágio do Titanic quando perdeu comunicação com o barco de apoio na última segunda-feira, 19 de junho. O submersível levava 5 passageiros, sendo o piloto e quatro tripulantes, que seguem desaparecidos no Oceano Atlântico.

As buscas, realizadas pela Guarda Costeira dos Estados Unidos e do Canadá, foram intensificadas a medida que o tempo de oxigênio disponível dentro do veículo está se esgotando.

