Descubra a verdade sobre a luz misteriosa na casa de Bill Gates

Bill Gates tem sua casa principal no Lago Washington, a leste de Seattle. É gigantesca, cercada por altas árvores e vale pelo menos 130 milhões de dólares, mas destaca-se por algo mais: a misteriosa luz verde que emana dela à noite.

Muitos não conhecem as razões, mas outros, que conhecem a paixão de Bill Gates pela leitura, dão motivos que podem ser encontrados em um dos clássicos da literatura dos Estados Unidos.

A primeira coisa que devemos saber é que a luz misteriosa vem de um farol, localizado perto do lago. Ele foi visto pelo menos em duas fotos, uma de 2009 e outra de 2018.

O farol é pequeno, mas a luz é poderosa e faz alusão à aurora boreal, o jogo de luzes que se origina pelo choque do pólo solar com o campo geomagnético da Terra.

E onde entra a literatura norte-americana nisso tudo? Em O Grande Gatsby, a clássica novela de Francis Scott Fitzgerald.

Será que Bill Gates sonha com o retorno de Melinda French?

Bill Gates e sua antiga esposa, Melinda French, compartilhavam essa paixão pelo livro escrito por Fitzgerald.

Uma de suas partes mais famosas diz: "Em algum lugar, entre aquela escuridão vasta e a cidade vertiginosa, havia uma luz verde que continuava brilhando durante a noite, como uma promessa".

“Ele a olhou com esperança, ansiando por se aproximar dela e descobrir quais maravilhas estavam além do seu alcance. Era uma luz que simbolizava a ilusão do sonho americano”.

Gatsby, o personagem da novela, sonhava em recuperar sua amada Daisy. E essa luz verde significava a esperança de ter a amada de volta.

Será possível que Bill Gates continue a pensar em um retorno de Melinda French, que pediu o divórcio devido às escapadas do magnata? Não sabemos.

Mais hipóteses sobre a luz verde da casa de Bill Gates

Outras pessoas pensam que a luz não tem uma origem literária, mas simplesmente é parte de algum experimento ou projeto do multimilionário, relacionado à energia renovável ou ao meio ambiente.

Talvez seja apenas uma decoração e nada mais.

De toda forma, continua sendo um mistério a luz verde da casa de Bill Gates.

