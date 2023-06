Ratos em NY? “O maior que já vi era do tamanho de uma Coca-Cola de três litros”

Há algumas semanas, um usuário do TikTok chamou atenção ao comparar o tamanho dos ratos na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, ao tamanho das garrafas PET de Coca-Cola. “São imensos”, afirma.

O internauta chamado “Sacowea em USA” revelou sua teoria das dimensões dos roedores através da sua conta pessoal na plataforma, onde se dedica a compartilhar sua vida nos Estados Unidos.

“Por alguma razão, para aqueles que vêm para viver aqui em Nova York, depois de duas semanas os ratos deixam de assustar e passam a fazer parte do cenário”, disse no vídeo.

Em seguida, ele perguntou a sua companheira há quantas semanas ele estava na cidade gringa e o que achava de ver os roedores no metrô, diariamente. “Interessante”, respondeu a mulher.

“Vou explicar-lhes por que é interessante, porque nesta cidade há 2 milhões de ratos, por isso deve haver ratos velhos terríveis, e um rato velho é enorme”, explicou, e por isso está sempre “atento” para ver se consegue visualizar um exemplar maior do que de costume.

“O maior que eu já vi era como uma garrafa de Coca-Cola de três litros. Não, era como uma de dois e meio, assim meio barrigudo”, disse ele.

“Eu já tinha visto um rato do tamanho de uma Coca-Cola de 1,5 litros, que são compridos, mas depois de um certo nível de crescimento eles ficam redondos e passam a ser como uma de 3 litros”, garantiu o usuário no registro, que conta com mais de 2 milhões de reproduções.

Por fim, revelou que “diz a lenda que há ainda ‘baldes de 5 litros’ e depois disso, já se tornam supremos, os ratos extremos; os Super Saiyajin fase 10″, fechou o vídeo.