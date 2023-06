Os pais estão sendo solicitados a assinar um “código de conduta” que os impedirá de criticar os professores nas redes sociais, enquanto controla o que eles vestem nos portões da escola .

Cerca de 50 escolas no nordeste da Inglaterra querem que os responsáveis concordem com as regras, que incluem a proibição de biquínis enquanto esperam para pegar seus filhos, como detalhado pelo site The Sun.

O código de conduta é considerado o primeiro desse tipo nas escolas do Reino Unido.

Isso ocorre depois que os professores expressaram sua crescente preocupação com o comportamento e a influência dos pais.

A ação foi tomada depois que algumas mães e pais foram vistos fumando e bebendo no parquinho da escola.

O novo ‘código de conduta’ polêmico divulgado por escola para pais; sem roupa curta e postagens sobre professores

O uso de camisetas com slogans ofensivos durante os horários de entrada e saida também irritou as pessoas.

Mas algumas das acusações mais sérias vieram online, com professores recebendo mensagens abusivas com uma falsamente rotulada como pedófila por um dos pais, que mais tarde recebeu uma intimação.

Os pais foram instruídos a assinar o novo código na primeira semana antes do novo ano letivo.

Adverte que “preocupações ou violações persistentes podem resultar na proibição do adulto infrator de entrar nas dependências da escola e podem levar a processos judiciais”.

Com informações do site The Sun

CONFIRA OUTROS CASOS:

Sequência impacta ao mostrar força de onça-pintada ao capturar jacaré gigante no Pantanal: confira registro impressionante

Vídeo impressiona ao flagrar momento em que onça captura presa perigosa durante ataque no Pantanal

Vídeo flagra ‘fúria selvagem’ de onça-pintada ao arrastar presa maior do que ela no Pantanal

Sequência impacta ao mostrar força de onça-pintada ao capturar jacaré em rio no Pantanal: registro viralizou nas redes sociais