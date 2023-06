Noiva se vinga de sogra que decidiu usar um vestido branco em seu casamento

Uma noiva decidiu se vingar da mãe de seu companheiro após descobrir os planos da sogra para usar um vestido branco durante o seu grande dia. Segundo ela, a vingança foi pensada e executada junto com sua irmã.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher relatou seu caso no Reddit, e fez questão de sinalizar que a sogra até mesmo chegou a comprar um “vestido de noiva” para usar no casamento do filho.

“Nos seis meses em que planejamos nosso casamento eu fiz questão de deixar claro que a única cor proibida para os convidados era o branco. Eu encorajei todos a usarem as roupas que queriam, mas não pude fazer o mesmo com minha sogra”.

“Ela insistiu em mostrar diversos vestido brancos como sendo possibilidades de escolha para o casamento. Tentei fazer diversas abordagens, apresentando os mesmos modelos em cores diferentes, relembrando a regra de não usar branco e até mesmo pedi ao meu companheiro e a minha mãe para conversarem com ela”.

“Quando percebi que não ia adiantar de nada, precisei pensar em um plano, e foi mais ou menos nessa mesma época que o vestido dela chegou. Para meu desespero, era um vestido branco. Era literalmente um vestido de noiva branco”, conta.

Ela teve uma ideia!

Para a sorte da noiva, o vestido encomendado pela mãe do noivo era de péssima qualidade, o que a fez desistir de usar a peça. No entanto, com o alerta da possibilidade de um novo vestido branco ser comprado, a noiva contou com a ajuda da irmã para entrar em ação.

“Depois de desabafar com minha irmã e as minhas madrinhas, decidi criar algum tipo de punição para os convidados que aparecessem usando branco. Minha irmã me ajudou a comprar uma jaqueta refletiva amarela, geralmente usada em construções, e a customizamos em meu chá de panela”.

“Deixamos claro que a ‘Jaqueta da Vergonha’ seria usada por qualquer pessoa que insistisse em usar branco no casamento. Meus amigos se divertiram escrevendo frases vergonhosas na peça e eu expliquei que caso alguém aparecesse de branco a usaria em todos os momentos da celebração, até mesmo nas fotos oficiais”.

Leia também: Sogra faz casal de noivos cancelarem o casamento e a reação deles surpreendeu

Com o recado dado, e recebido, a noiva conta que a sogra desistiu da ideia de usar um vestido de noiva branco no casamento, e acabou aparecendo com uma roupa “apropriada para um funeral”.

Para os usuários do Reddit, a solução da noiva foi simplesmente genial.

“Sua sogra está chateada por você ter encontrado uma forma de frustrar os planos dela para estragar seu casamento! Você teve um dia fabuloso, enquanto ela está tentando arrumar problemas”, comentou uma pessoa.

“Você foi genial! Não apenas criou uma atividade divertida para o chá de panela, como também deu um jeito em impedir mulheres que não entendem que roupa branca em um casamento é só a da noiva”, finalizou outra.