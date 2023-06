Mulher tenta fugir de assalto no Chile e acaba com uma lança metálica cravada no pescoço

Uma mulher tentou fugir com uma amiga de um assalto na comuna de Curacautín, na região da Araucanía no Chile, mas acabou com uma lança metálica cravada no pescoço.

De acordo com Radio Bío Bío, o metal mede 1,80 centímetros. A vítima, acompanhada de uma amiga, estava se deslocando em um veículo nas proximidades da Praça das Armas da comuna.

Foi nesse deslocamento que três indivíduos os interceptaram com armas de fogo e uma lança. A motorista decidiu acelerar e um dos indivíduos jogou a lança contra o veículo.

Como consequência do ataque, a lança ficou cravada no pescoço da vítima. Em seguida, a mulher foi transferida para o Hospital de Curacautín.

De acordo com a fonte citada, a vítima foi encaminhada para o Hospital de Victoria, onde equipes especializadas dos Bombeiros cortaram a lança em três partes.

