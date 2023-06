Mulher se enfurece após marido visitar o túmulo de seu bebê e toma atitude inusitada: ‘Fiquei horrorizado’

Um homem relatou na internet ter visitado seu filho falecido no aniversário que seria dele, de cinco anos. Entretanto, sua esposa acabou não gostando da tradição e acabou explodindo.

“Meu filho nasceu com um defeito de nascença e viveu apenas três horas. Ele tinha um nome, dois pais que o amavam, e agora ele tem um pequeno túmulo em nosso cemitério local, enterrado ao lado do resto da minha família”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/IonicSolarFlare.

“Sua irmã gêmea, que nasceu completamente saudável, completou cinco anos na semana passada. Todos os anos, no aniversário deles, reservo um tempo para visitar o túmulo de meu filho. Minha esposa costumava vir comigo, mas no ano passado ela não veio. Respeitei a decisão dela, mas fui mesmo assim”, continuou.

Reação inesperada sob tradição

Durante o aniversário de cinco anos de sua filha, o homem resolveu visitar o túmulo do gêmeo falecido. Na volta, acabou sendo confrontado pela esposa.

“Ela me disse que estava ‘cansada de (eu) viver no passado’. Disse algumas coisas diferentes para esse efeito, mas a que mais me impressionou foi: ‘Ele está morto, inferno, ele mal estava vivo!. Estou farto de você desaparecer por horas na noite de aniversário (da minha filha). Estou começando a pensar que você o ama mais do que ela ou eu.’ Para maior clareza, sempre vou depois que minha filha vai para a cama”, desabafou.

“Fiquei horrorizado. Eu não tinha ideia de que ela se sentia assim”, disse o homem, ao afirmar não ter esperado tal reação da esposa, haja vista ser uma tradição anual importante para ele.

No calor do momento, o homem também discutiu com a esposa por não ter gostado do comentário “quase vivo” e admitiu ter tido vergonha de gritar com ela.

“Ela e agora ela está com os pais. Pedi desculpas por minha explosão por mensagem de texto, mas ela não respondeu. Sua falta de vontade de se comunicar comigo me faz pensar que posso ter feito algo imperdoável”, finalizou o relato.

