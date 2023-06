Uma jovem utilizou as redes sociais para ensinar outras mulheres um hack para se sentir segura trabalhando à noite.

Tia Zakher, dos Estados Unidos, disse que se aproveitou dos ‘privilégios masculinos’ para se manter segura enquanto trabalhava como motorista de entrega.

No TikTok, Zakher explicou o que ela quis dizer quando utilizou a frase “privilégio masculino”. No vídeo, ela aparece vestida de moletom e jaqueta e esconde os longos cabelos castanhos sob um boné. O look “masculino” foi completado com calças jeans reta e tênis.

LEIA TAMBÉM: Emocionante: Homem com coração partido recebe a oportunidade de se curar com nova surpresa

“POV: Você tem medo de entregar pedidos à noite sozinho, mas ganha mais dinheiro à noite, então se veste de homem”, escreveu ela. Alguns usuários do aplicativo deram mais uma dica, dizendo para o jeans por uma calça mais larga. Outra pessoa também indicou utilizar um ‘perfume masculino forte’.

“Experimente calças que não tenham bainha na parte de baixo, acho que vai ajudar a vender”, escreveu um terceiro. Um quarto ficou chocado com a atitude de Tia, dizendo: “Como? uma mulher em situação de rua.”

Outro TikToker deu dicas inteligentes para outras mulheres, como trocar de rotina, caso haja um possível perseguidor. “Você precisa ser tão consistente em ser inconsistente que se torna muito difícil para eles, que é muito esforço tentar rastreá-lo. Espalhe. Dirija as milhas extras para fazer recados e na próxima semana, não vá mais lá.”

Outra mulher sugeriu deixar uma pista de DNA sempre que pegar um táxi de volta para casa, mas alguns a lembraram que apenas cabelos com raízes podem ser usados.

Mulher se disfarça de homem para trabalhar à noite por se sentir mais segura Imagem: Daily Star/TikTok (@tiazakher)

LEIA MAIS:

⋅ Com bilionário britânico a bordo, submarino que levava turistas ao Titanic desaparece

⋅ Sogra faz noivos cancelarem o casamento e a reação deles surpreendeu

⋅ Diretora se recusa a entregar diploma de aluna que fez uma dança ao ser anunciada