Mãe comemora aniversário de cadela, mas se recusa a comemorar o do próprio filho

Um rapaz de 17 anos está vivendo uma situação complicada envolvendo sua mãe e a cadela de estimação da família. Conforme publicado pelo Metrópoles, enquanto seu aniversário ficou em segundo plano para os desejos da mãe, a cachorrinha ganhou até mesmo um bolo personalizado.

Sem se identificar, o rapaz conta que as comemorações de seu aniversário foram completamente arruinadas pela atitude de sua mãe diante da cadelinha da família. O relato, feito por ele no Reddit, emocionou diversos usuários da plataforma que decidiram apoiar o jovem.

Segundo ele, sua ideia de comemoração de aniversário era passear um pouco, comer o bolo e depois aproveitar o restante do dia, mas seus planos foram alterados de última hora pela própria mãe.

“Ela disse que passaríamos o dia todo fora. Quando perguntei o motivo, ela disse que era porque minha irmã iria nos acompanhar, mas ainda poderíamos ir aonde eu quisesse”, revela.

“O que acabou acontecendo foi minha mãe fazendo compras para ela mesma durante todo o dia, algo que eu odeio e ela sabe, e minha irmã me deixando de lado para ir a outra festa”, conta o rapaz.

A situação ficou ainda pior

Acontece que isso não foi a única coisa que estragou completamente a comemoração de seu aniversário. As coisas ficaram ainda piores no final do mês, quando a cadela de estimação da família completou seu primeiro aniversário.

Segundo o jovem, sua mãe se preocupou em tirar o dia todo de folga para ficar ao lado da cachorrinha, comprou brinquedos e roupas novas para o animal e, para completar, mandou fazer um bolo de cachorro personalizado e especial para ela.

Representação (Imagem de mozafar Matinpour por Pixabay)

“Por outro lado, eu só recebi meu bolo três dias depois, e isso depois de implorar para o meu pai me trazer um bolo de aniversário! Só não sei como me sentir com minha mãe tratando um cachorro de verdade melhor do que eu”, finaliza o rapaz.

Recebendo o apoio dos usuários do Reddit, o jovem foi inundado por comentários carinhosos que até mesmo se ofereceram para enviar um presente a ele. Entre os comentários, algumas pessoas também compartilharam suas próprias experiências.

“Você ganhou algum presente? Eu pagarei para você um novo caderno de desenhos. Amo desenhar quando estou de bom humor e não posso ver você ficando de bom humor depois do que aconteceu”, comentou uma pessoa, enquanto outra finalizou revelando que está passando por uma situação semelhante em sua casa.