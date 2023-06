Jovem caiu no sono em ônibus e entrou choque ao ver que menino cortou seu cabelo; vídeo

Jovem caiu no sono em ônibus e entrou choque ao ver que menino cortou seu cabelo Reprodução - TikTok - carolynnna

Essa é a típica situação que ninguém imagina que pode ocorrer, mas que no fim das contas acaba acontecendo e surpreende. E, para quem está curioso, trata-se do relato compartilhado no TikTok pela jovem Carolina Moura e que viralizou. Vamos entender melhor este caso?

Em um dos vídeos publicados, a jovem espanhola contou que voltava da academia quando se sentou no penúltimo banco de um ônibus e acabou adormecendo. Carolina explicou ainda que tudo seguia normal, quando despertou quase de um susto após a mãe dar um golpe em seu filho e ambos descerem rapidamente do transporte.

Segundo a jovem, ela não havia notado o que tinha acontecido até tocar suas tranças e perceber que uma delas havia recebido um corte. “Não chorei nem nada, estou em choque”, disse.

+ Se está gostando do conteúdo, inclua estas sugestões em sua lista:

Embora a situação inusitada, a jovem afirmou que leva o fato com “com humor, mas ao mesmo tempo ficou impressionada com a covardia da mãe”.

“Sinceramente, me pareceu estranho, mas nem cheguei a ver o rosto deles e, apenas depois que eles desceram, toquei meus cabelos em um segundo e estava faltando meia trança”

Por fim, em outro vídeo, Carolina mostrou como ficou seu cabelo com um novo corte, após visitar um VERDADEIRO cabeleireiro.

Assista abaixo aos registros divulgados. (Caso não consiga visualizá-los, não se preocupe e basta que acesse os links: LINK 1 e LINK 2).

@carolynnna Escuchame como es de fuerte? Y la señora que no dice nada???? En fin siganme y a veriguen el final de esta triste historia ig/: carolynmoura ♬ Elevator Music - Bohoman

@carolynnna Si llega a ser mi hijo le falta españa pa correr jajajajaja ♬ Storytelling - Adriel

+ Leia também estes conteúdos de nosso site: