No vasto mundo da arte, a apreciação da beleza é um assunto subjetivo e pessoal. Cada indivíduo tem sua própria percepção do que é atraente ou desagradável, o que dificulta estabelecer critérios universais para determinar a beleza de uma obra de arte. Recentemente, foi descoberto que até mesmo a inteligência artificial (IA) tem estes critérios.

Ao longo da história, certos aspectos surgiram como componentes-chave na avaliação da beleza artística. Um desses aspectos é o contexto histórico e cultural em que a obra de arte foi criada. Levando em conta este e outros critérios, a IA revelou qual é o quadro mais bonito de todos os tempos.

O quadro mais bonito de todos os tempos, de acordo com ChatGPT, é "A Mona Lisa" de Leonardo da Vinci.

Como explica Hoy Cripto, sendo um modelo de linguagem artificial o ChatGPT não tem opiniões nem a capacidade de perceber a beleza ou a arte da mesma forma que os seres humanos, mas lembrou algumas das grandes obras da história.

Entre elas está a enigmática Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci no século XVI. Esse quadro é caracterizado pela enigmática sorriso da sua modelo e pela técnica refinada usada pelo artista.

Mona Lisa, de Leonardo da Vinci Mona Lisa (Imagem de WikiImages por Pixabay)

Outro exemplo icônico citado pela inteligência artificial, é “A Noite Estrelada” de Vincent van Gogh, uma obra que captura o céu noturno com redemoinhos de cores e transmite uma sensação de movimento e emoção. Esta pintura evoca uma conexão profunda com a natureza e mostra a singularidade do estilo de Van Gogh.

No surrealismo, um movimento artístico que desafia as convenções e explora o subconsciente, a IA destaca “A Persistência da Memória” de Salvador Dalí. Esta obra amplamente reconhecida representa relógios derretendo-se em um cenário onírico, criando uma sensação de tempo suspenso e uma realidade alterada.

Além disso, “Os Girassóis” de Van Gogh também foi historicamente considerado como um belo quadro. Esta série de pinturas apresenta girassóis brilhantes em diferentes estágios de seu ciclo de vida, transmitindo uma energia vibrante e uma exploração única de cor e textura.