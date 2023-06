Homem proíbe esposa de ler seu romance após se saturar de atitudes: ‘Sou motivo de chacota’

Um homem de 38 anos de idade relatou na internet ter proibido sua esposa de ler seu livro, o qual está escrevendo. De acordo com ele, sua decisão veio a partir de algumas atitudes apresentadas por parte de sua parceira, que o deixaram desconfiado.

“Sou um aspirante a romancista. Atualmente estou escrevendo um romance centrado em um pai e um filho. O fato é que me baseei fortemente em minhas próprias experiências com meu pai, que foram bastante emocionais e traumáticas”, iniciou o texto no Reddit, por meio do usuário u/Then_Opening_5777.

“Minha esposa sabe disso e prometi a ela que a deixaria ver. Mas as coisas mudaram, pois recentemente, descobri que minha ela conta tudo sobre sua vida para sua amiga Ruth, que está no nosso grupo de amigos, mas não me dou muito bem com ela. Elas são amigas desde a faculdade, e não sou do tipo que restringe os amigos da minha esposa, mas realmente a odeio, já que ela fazia piadas ou referências a coisas que eu contava especificamente para minha esposa em particular, coisas íntimas, por exemplo”, continuou.

Permissão apenas ao autor

De acordo com o homem, os detalhes pessoais de sua vida explanados pela esposa acabam se tornando motivo de chacota. Sendo assim, vira alvo de piadas em encontros, graças a Ruth, a amiga de sua esposa que ele não gosta.

Certo dia, Ruth fez uma piada com o autor do relato enquanto se direcionavam ao condado, haja vista as coisas contadas pela esposa. De acordo com o homem, ele ficou chateado e gritou com a esposa quando chegaram em casa.

“Disse a ela que nunca mostraria meu romance, nem mesmo se ela cortasse seu laço com Ruth completamente”, finalizou.