Advogada brasileira se torna notícia internacional ao anunciar que fará curso de sexologia para ser a mais seguida no OnlyFans

Denise Rocha, uma advogada brasileira que já era conhecida no país, se tornou famosa agora na imprensa internacional pelas fotos que compartilha no Instagram e um curso inusitado que pretende fazer.

O Daily Star destacou que recentemente ela deu o que falar ao publicar um ensaio fazendo ioga nua na natureza, dizendo que seu corpo é um “templo”.

“Nosso corpo é um templo e a ioga é uma das atividades que são capazes de combinar cuidadosamente a boa forma física e mental. Sou praticante e sei o quanto faz bem para o nosso bem-estar. Também é ótimo que existam outros aspectos como o NAKED YOGA. Já ouviu falar? Nele fazemos a posição sem roupa e podemos nos sentir ainda mais livres. Pratique e me conte como foi a experiência aqui”, escreveu.

O portal também noticiou que a advogada é atualmente uma das musas do OnlyFans - uma rede social que permite aos criadores de conteúdo adulto cobrar uma assinatura mensal para poder acompanhá-los – e pretende se tornar a brasileira mais seguida da plataforma.

Para seguir essa carreira, ela decidiu voltar aos estudos e iniciar um curso de sexologia em Brasília para aprender ainda mais.

“Sempre gostei de me dedicar a uma experiência nova e esse tema, infelizmente, ainda envolve muitos tabus. Precisamos mudar isso. Quero entender melhor para fazer parte dessa mudança também. Novidades são sempre bem vindas, né?! Me sinto pronta para entrar no universo do sexo e entender suas peculiaridades. Minha intenção é aprender para poder dar dicas para as pessoas que precisam. “O prazer é importante, por isso quero absorver tudo o que puder deste curso. Fazer aulas de sexologia com certeza vai me ajudar no relacionamento com meus parceiros, mas também será importante para o meu trabalho”, refletiu.

É importante recordar que antes de ficar em segundo lugar no reality “A Fazenda”, Denise era conhecida como o “Furacão da CPI” em 2012.

Na época, a advogada era assessora do senador Ciro Nogueira (PP) e teve um vídeo íntimo vazado que foi assistido por parlamentares durante uma sessão da CPI do Cachoeira. A imagens foram feitas seis anos antes do ocorrido e ela foi demitida do cargo.

