Sogra faz noivos cancelarem o casamento e a reação deles surpreendeu

Um casal precisou tomar uma decisão extrema para garantir que seu casamento seja da forma que eles desejam. Após enfrentar uma série de problemas com a sogra, a noiva usou o Reddit para contar sua história.

Sem se identificar, a noiva conta que ela e o companheiro sempre imaginaram que poderiam escolher juntos cada detalhe de seu casamento, desde o local até o tipo de flores e arranjo que enfeitariam a celebração. No entanto, as atitudes da mãe do noivo impediram que eles realizassem este sonho.

“A família do meu noivo se ofereceu para pagar todo o casamento e pensamos que era apenas uma forma de serem simpáticos, mas na verdade minha sogra apenas queria controlar tudo”.

“Ela decidiu tudo e nos impediu de ter qualquer escolha. Escolheu o local, reservou as acomodações do local exclusivamente para sua família e deixou a minha de fora, escolheu o vestido das madrinhas, os convidados, a decoração e nos acusou de sermos egoístas sempre que fazíamos alguma escolha ou dávamos nossa opinião”, revela a noiva.

Eles tomaram uma decisão

Magoados ao perceber que seu grande dia estava se transformando em uma “exibição familiar”, o casal decidiu buscar uma forma de retomar os planos de ter um casamento dos sonhos.

“Tudo estava se tornando mais sobre a família do meu noivo e menos sobre os motivos que nos levaram ao nosso grande dia. Agora estamos cancelando todo o casamento e fugindo para as ilhas escocesas levando apenas um casal de padrinhos conosco”.

“Deixo um conselho para todos os casais, a menos que estejam dispostos a abrir mão das escolhas em seu grande dia, não aceitem que outras pessoas paguem por seu casamento”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, os noivos tomaram a decisão correta:

“Parece algo tão romântico! Eu também casei escondido e em uma livraria pequena e histórica. Não me arrependo de nada. Parabéns por sua escolha”, comentou uma pessoa.

“Fico feliz em saber que vocês conseguiram dar um jeito nessa situação! Espero que o casamento seja do jeito que vocês querem”, finalizou outra.