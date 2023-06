Plug anal faz com que mulher seja hospitalizada após uma ressonância magnética

Um caso inusitado aconteceu em uma clínica médica nos Estados Unidos, em abril de 2023. Segundo informações do Uol Notícias, uma mulher precisou ser hospitalizada após realizar um exame de ressonância magnética utilizando um plug anal.

Segundo as informações divulgadas, a mulher, que não teve sua identidade revelada, precisou de atendimento médico emergencial após a realização do exame.

Durante a triagem e preparação para a ressonância magnética ela teria omitido o uso do item erótico, que possui partes de metal em sua composição. O metal utilizado no acessório acabou fazendo com que ele reagisse com o campo magnético criado pela máquina, causando um sério problema para a paciente.

Ao que tudo indica, a situação foi identificada ao término do procedimento, quando um enfermeiro se aproximou para retirar a paciente da máquina. Neste momento, a mulher teria começado a gritar e relatou estar com náuseas, dor e sensação de desmaio.

Internação

Com os relatos feitos pela paciente e a intensidade da dor, a mulher precisou ser direcionada à emergência. Após a ambulância transportar a paciente para um hospital, os enfermeiros e técnicos responsáveis pelo exame tentaram contato, mas não tiveram resposta sobre o estado de saúde da mulher.

O caso inusitado foi registrado no portal da FDA, agência responsável pelo controle de medicamentos, procedimentos médicos e alimentos dos EUA.

Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o caso ou sobre o estado de saúde atual da mulher.

Leia também: Jovem nota que médica estava vendo tutorial do YouTube minutos antes de ser atendida

O que é um plug anal?

Plugs anais são brinquedos eróticos desenvolvidos para estimulação das terminações nervosas da região anal. Produzidos em diversos formatos, tamanhos e materiais, eles ajudam a provocar diversas reações na pessoa que os utiliza.

Normalmente, estes itens possuem formato cônico, e são compostos por três partes: corpo, pescoço e base.

Em alguns casos, são até mesmo considerados artigos de luxo, cravejados com pedras preciosas e metais nobres.