Nem 3 e nem 6 dias! Confira detalhes do casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro

O casamento luxuoso de Maíra Cardi e Thiago Nigro, o Primo Rico, continua dando o que falar. Com a data do enlace cada vez mais próxima, a produtora de festas Twiggy Kutkiewicz revelou novos detalhes da comemoração, que promete surpreender aos seguidores do casal e aos convidados.

Conforme divulgado pelo EXTRA, uma das primeiras alterações feitas pelo casal foi a mudança de 3 dias de comemorações para cinco dias de festa com uma programação que vai da cerimônia a shows com bandas diversas.

Por conta de uma lista de convidados extensa, Maíra e Thiago optaram por fechar dois hotéis responsáveis por acomodar os convidados, que também não precisarão se preocupar com a locomoção até os eventos.

“Querem que todos os convidados vivam uma experiência. São cinco dias e quatro noites de programação completa. O convidado não precisará do endereço ou nome do hotel, porque cada um receberá em sua casa um carro com motorista particular para conduzi-lo até o hotel”.

Convite impressionante

Seguindo com as revelações, Twiggy ainda conta que os convites recebidos pelos sortudos convidados para a comemoração será impressionante, algo como nunca antes visto.

“Para ter uma ideia, o convite vai traduzir um pouco do que é o casamento, é um convite presente. Um spoiler para as convidadas: elas vão receber uma corrente de ouro com um pingente que foram desenvolvidos pela Maíra e pelo Thiago junto ao designer de joias. É algo para simbolizar o amor e ficou caro, muito caro”.

Além disso, ela garante que o casal optou por não aceitar permutas para o grande dia, e diferente de outros famosos que optam por permutas em alguns itens de suas celebrações, escolheram os mínimos detalhes e pagaram por absolutamente tudo que diz respeito ao casamento.

“Eles escolheram todas as coisas, e a partir do momento que você escolher, você paga. A permuta te dá aquilo que ela pode oferecer”, finaliza a produtora.

