Mulher descobre após meses de relacionamento que ela ERA A AMANTE; caso viralizou

Qual seria sua reação se descobrisse que manteve por meses um relacionamento com uma pessoa e logo após romperem ela confessar que você tinha na verdade o lugar de “amante”? Se ficou curioso sobre tal pergunta, este foi justamente o relato de uma mulher, identificada como Azul Torres, e que contou sua história no TikTok. O caso que ocorreu há alguns meses voltou a viralizar, entenda.

Em sua publicação na plataforma de vídeos, a jovem compartilhou primeiro a mensagem inusitada que recebeu de seu ex-companheiro. Veja abaixo o que o texto em espanhol diz:

“Azul, boa noite. Te peço desculpas por te escrever assim de repente. Tenho que te contar que estou e estive em um relacionamento todo esse tempo que nos encontramos e que muitas vezes eu menti para você e ela ficou sabendo de todas as vezes que nos encontramos. Mas, prefiro estar com essa pessoa e seguir fazendo minha vida, faz um tempo que nós nos separamos porque ela sabia que estávamos juntos, mas não quero que continue dessa forma e desejo que tudo que aconteceu fique no passado e que nosso combinado de que não iríamos mais nos encontrar siga de pé, por favor. Muito obrigado e tchau, Azul”.

E a mulher ainda teve mais uma surpresa!

Além do texto recebido no começo da manhã, no mesmo dia, Azul foi surpreendida por uma mensagem da atual mulher de seu ex-companheiro, que pediu que ela explicasse sua versão da história.

“Como você sabe, eu já sei tudo e gostaria que você me contasse sua versão da história, porque enquanto ele saiu com você, ele estava morando na minha casa, dormindo na minha cama, comendo na minha mesa. Dois meses atrás, voltamos [...] me separei dele no final de janeiro porque descobri sobre você”, escreveu.

Ao notar que ambas tinham sido enganadas pelo companheiro, a atual parceira do sujeito garantiu que o expulsaria de sua casa.

Por sua vez, o ex-namorado de Azul, cuja identidade não foi revelada, voltou a escrever pedindo desculpas e garantiu que fará terapia. “Azul, te peço mil desculpas por tudo o que eu fiz, não foi minha intenção mentir assim, tentei resolver desde a última vez que nos vimos, não queria que a gente se encontrasse mais, sou manipulador, egocêntrico, egoísta e mentiroso. Não sei porque fiz isso, mil desculpas, não espero que me entenda igual a [nome oculto]. Isso não vai mais acontecer com ninguém e vou me tratar porque você nem ela merecem isso”, finalizou.

