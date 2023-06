Jovem nota que médica estava vendo tutorial do YouTube minutos antes de ser atendida Reprodução - TikTok

Compartilhado em um vídeo do TikTok que já supera mais de 6 milhões de visualizações, o caso da jovem Isabelle repercutiu entre os internautas depois de uma visita que ela fez ao médico para cuidar de um cisto. O registro voltou a viralizar na internet.

De acordo com o detalhado pela jovem que estava deitada em uma cama de hospital, a médica, uma mulher que aparece sentada conferindo uma gravação divulgada no YouTube, estava vendo um tutorial na plataforma sobre como cuidar de um cisto.

Em sua publicação do TikTok, Isabelle brincou com a situação: “Ela fez doutorado na Universidade do YouTube”.

Veja abaixo o vídeo que mostra o ocorrido e que repercutiu na internet. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

Por fim, embora diversos internautas tenham deixado críticas negativas, outros afirmaram que ficam felizes em ver que a profissional está revisando seus conhecimentos para então cuidar da paciente.

Jovem encomendou bolo, mas recebeu pedido com sabor ‘ar’ e faltando algo MUITO IMPORTANTE

Quando você faz o pedido de um bolo, não espera nada mais do que aquilo que encomendou, não é mesmo? No entanto, embora este seja o esperado, não são incomuns os casos em que pessoas acabam recebendo algo inusitado.

Jovem encomendou bolo, mas recebeu pedido com sabor ‘ar’ e faltando algo MUITO IMPORTANTE Reprodução - TikTok - @azu.pletenchuk

E, ilustrando a afirmação anterior, o vídeo de uma jovem viralizou no TikTok e em apenas 4 dias já soma mais de 1,3 milhão de visualizações, após ela compartilhar o resultado de um bolo que tinha encomendado e que veio com um sabor “peculiar” se assim podemos dizer.

Em espanhol, a jovem @azu.pletenchuk escreveu: “Sim, essa sabe como fazer crescer a economia”. E, como é possível ver no registro, o bolo está recheado com um grande sabor “ar” e isso porque conta com dois buracos enormes...