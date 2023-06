Funcionária de telemarketing morre no trabalho e empresa toma atitude chocante

Uma funcionária de uma empresa de telemarketing morreu repentinamente em um escritório de Madri, na Espanha, e o caso é denunciado com revolta pelos trabalhadores do local.

De acordo com o portal Notícias Telemundo, após a colega ser declarada morta, os funcionários foram obrigados a trabalhar ao lado de seu cadáver por duas horas.

Imaculada, cujo sobrenome não foi revelado, desmaiou às duas da tarde do dia 13 de junho enquanto trabalhava como telefonista para a empresa Grupo Konecta BTO.

“Um colega teve que segurá-la para que não caísse da cadeira, logo em seguida tentaram ativa e passivamente reanimá-la”, informa um comunicado da Confederação Geral do Trabalho (CGT), cuja denúncia foi aderida pela UGT e sindicatos USO.

O caso foi denunciado em três sindicatos da Espanha e a colaboradores informaram que enquanto o corpo estava deitado no chão, eles foram obrigados a continuar em seus lugares atendendo ligações.

Os trabalhadores passaram duas horas ao lado do cadáver, após os responsáveis da empresa defenderem que os funcionários tinham que continuar trabalhando alegando que a atividade era “um serviço essencial”.

“E vida? Existe algo mais essencial que a vida?” Questionaram os colegas, segundo os três sindicatos que denunciaram o caso.

“Da CGT no dia seguinte fizemos uma reunião do Comitê de Saúde e Segurança com a empresa para acertar as responsabilidades, que o ocorrido seja reconhecido, ver como vai ser apurado tudo o que aconteceu, e que seja estabelecido um protocolo de atuação para esses casos. Isso não pode acontecer de novo. Manifestamos nosso repúdio aos responsáveis da Konecta por tal comportamento. Faltou humanidade, empatia e respeito”, acrescentou a Confederação Geral do Trabalho, associação de trabalhadores e trabalhadoras que se define anarco-sindicalista.

