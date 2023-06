Funcionária de supermercado critica clientes grosseiros e revela os principais ‘hábitos irritantes’

Voltou a viralizar nas redes sociais o caso de ima funcionária de uma renomada rede de supermercados na Inglaterra revelou a existência de uma extensa lista de comportamentos irritantes dos clientes no dia a dia.

Conforme detalhado pelo portal The Sun, alguns dos principais problemas incluem crianças chorando de forma descontrolada e homens flertando. Veja a lista a seguir:

1. Um verdadeiro Tinder

Antes de ser promovida a gerente, Jane era uma das funcionárias do caixa, passando horas interagindo com os frequentadores da loja. Inúmeros clientes, solteiros ou em relacionamentos, fazem tentativas desesperadas de levar o número de Jane, rabiscado no verso do recibo, na esperança de algo a mais. A maioria desses casos envolve homens de meia-idade, que poderiam ser pais de Jane, mas isso não impede que rapazes mais jovens também tentem a sorte.

2. Crianças chorando de forma descontrolada

Embora Jane, uma mãe de dois filhos, compreenda que isso está além do controle dos pais e da própria criança, ouvir alguém chorar e gritar ao fundo por horas é extremamente frustrante. Ela relata que a equipe tenta verificar o que está acontecendo e oferecer ajuda à mãe, mas, infelizmente, não há muito mais que possam fazer.

3. Derramamentos nos corredores

Para os funcionários do supermercado, poucas coisas são tão irritantes quanto encontrar sacos de açúcar espalhados pelo chão, pois isso não apenas representa um perigo, mas também gera uma carga de trabalho desnecessária. Segundo Jane, os produtos mais comuns encontrados dessa forma são caixas de leite e potes de molho.

4. Clientes mesquinhos

De acordo com o The Sun, para funcionários de supermercados como Jane, há uma linha tênue entre um cliente em busca de ofertas e economias e alguém que é simplesmente mesquinho. Jane relata que, às vezes, os clientes no caixa tentam obter ainda mais descontos em itens já reduzidos.

5. Clientes mal-educados

Jane teve a sorte de não ter tido experiências desagradáveis com clientes invasivos e mal-educados, mas ela ouviu muitos relatos de colegas. De acordo com as informações compartilhadas, ela mencionou um episódio em que um cliente ofensivo fez comentários desagradáveis sobre a aparência de um colega de equipe, levando-a às lágrimas.

Com informações do site The Sun