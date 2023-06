Este é o motivo pelo qual um pai não deixou a namorada do filho entrar em sua casa

Depois de uma ação ter colocado em risco o relacionamento de seu filho, um pai decidiu consultar o Reddit para saber se agiu errado ao expulsar a namorada do jovem se sua casa. Segundo ele, que não se arrepende de suas ações, a garota pediu para ser expulsa no momento em que apareceu na porta da casa dele.

Sem se identificar, o homem conta que é pai de dois gêmeos de 15 anos, um menino e uma menina. Segundo ele, o filho tem uma namorada da mesma idade, a qual chamou de Abby.

“Acontece que eu e minha filha não gostamos da namorada do meu filho. Eu nunca perguntei para minha filha o motivo dela não gostar de Abby porque não quero deixá-la irritada”, conta o pai.

“Estava um tempo aberto e ensolarado aqui onde moramos, e enquanto eu preparava o jantar começou uma tempestade. Eu ouvi a campainha tocando e esperava dar de cara com o carteiro, mas me surpreendi quando encontrei Abby completamente encharcada e pedindo por favor para entrar na minha casa”.

Ele a fez voltar na chuva!

Seguindo seu relato, o homem conta que mesmo vendo a garota completamente encharcada debaixo da tempestade, sua irritação com a presença dela ainda falou mais alto.

“Fiquei irritado por ela aparecer sem avisar e disse a ela que ela não podia entrar na minha casa. Ela não acreditou na minha resposta e implorou: ‘Por favor, senhor, eu posso apenas esperar sentada lá no porão enquanto vocês comem’. Eu fiquei firme e disse que não porque ela deveria ir jantar na casa dela com os pais dela. Depois de falar isso, com raiva, bati a porta para deixar claro que ela não iria entrar”, conta.

“Depois, mais tarde naquele mesmo dia, eu soube que meu filho a convidou para ir a nossa casa, e que ela voltou caminhando 30 minutos embaixo da chuva. Não acho que agi errado, espero que ela aprenda a lição de não aparecer na casa dos outros sem pedir”, finalizou o homem.

No entanto, os usuários do Reddit, acham que ele tem, e muito, do que se envergonhar.

“Você deveria apenas ter chamado seu filho e perguntado a ele se ele convidou a namorada para ir em casa. Você e sua filha não tem que gostar da namorada do seu filho, ele é o único que deve se importar com isso. Tudo o que eles aprenderam é que você é um idiota”, comentou uma pessoa.

“Você tem direito em decidir quem entra ou não em sua casa, mas deixar uma pessoa sem abrigo durante uma tempestade é simplesmente errado”, comentou outra.