Emocionante: Homem com coração partido recebe a oportunidade de se curar com nova surpresa

Javier Silvas experienciou uma das coisas mais terrível que um pai de pet poderia ter vivido: a dor da perda. Há três anos, o homem passou pela experiência amarga de perder seu animalzinho querido. No entanto, recebeu a oportunidade de se curar do coração partido. Relato extraído com base em informações do portal The Dodo.

Javier compartilhou 19 anos anos ao lado do gato, Juancho, que faleceu de velhice. Após a partida do animal, o homem ficou despedaçado.

“Quando Juancho morreu, meu pai me ligou chorando para me dar a notícia”, disse Francisco Rojas, filho de Javier, ao The Dodo. “Ele não conseguia evitar que sua voz tremesse.”

Após o enterro de Juancho, seu pai plantou uma árvore para marcar o local e homenagear seu querido pet. De acordo com Francisco, “ele tem um grande coração”.

Embora o tempo tenha se passado, Javier ainda carregava uma tristeza silenciosa dentro de si. Quando sua família notou, resolveu fazer uma surpresa.

Surpresa mais que bem-vinda

A família de Javier soube de um gatinho laranja que havia nascido nas redondezas e precisava de uma família. Ao apresentarem o animal a Javier, tiveram uma doce surpresa. O novo gatinho carregava características físicas semelhantes às do falecido Juancho, tornando as coisas ainda mais especiais.

“Era como se eles estivessem separados por um tempo, mas agora estivessem juntos novamente”, disse Francisco. “Foi um momento de felicidade. Ver meu pai sorrir novamente era tudo o que queríamos. Vê-lo sorrir.”

Após semanas com o novo animal, Javier parece ter seu espírito renovado com a companhia de Juancho II, como é conhecido o pet atual.

“Ele é o filho do meu pai”, disse Francisco. “Ele passa o tempo todo tirando fotos dele. Eles se amam.”

Embora Juancho siga com seu lugar reservado no coração de Javier, o novo gatinho também garantiu seu espaço e trouxe cura a um coração partido.