Com bilionário britânico a bordo, submarino que levava turistas ao Titanic desaparece

Submarino da OceanGate está desaparecido desde as primeiras horas desta segunda-feira. (Reprodução / Divulgação - OceanGate)

Um submarino que realizava passeios turísticos até os destroços do Titanic desapareceu nesta segunda-feira. Conforme informações disponibilizadas pela Guarda Costeira de Boston, uma operação de busca pelo veículo já está em andamento. Segundo relatos, o bilionário britânico Hamish Harding está entre os passageiros.

Em publicação realizada pelo O Globo, também foi levantada a possibilidade de o CEO da OceanGate, empresa responsável pelo passeio, estar entre os passageiros do submarino desaparecido.

O que se sabe até agora sobre o desaparecimento

Conforme informações do UOL, o bilionário britânico Hamis Harding, de 59 anos, anunciou em suas redes sociais que participaria da expedição submarina em visita aos destroços do navio. Na ocasião, Harding afirmou que esta poderia ser “a primeira, e única, missão tripulada ao Titanic em 2023″, por conta de condições climáticas adversas.

Em pronunciamento nas redes sociais, Brian Szasz, enteado de Harding, confirmou o nome do padrasto como um dos tripulantes do submarino desaparecido. No entanto, a pedido de sua mãe, ele apagou a publicação para manter a “privacidade da família” neste momento.

O submarino teria desaparecido apenas 1 hora e 45 minutos após o início do mergulho. Com o desaparecimento confirmado aeronaves de vigilância naval norte-americanas e canadenses foram direcionadas para auxiliar nas buscas.

OceanGate

A OceanGate oferta um passeio milionário a exploradores que desejam visitar o naufrágio do Titanic. Para passar 8 dias a bordo do submarino da empresa é necessário desembolsar o equivalente a R$1,19 milhão. Como adicional, é possível incluir um mergulho de oito horas até os destroços da embarcação.

Fundada em 2009, a empresa tem como objetivo aumentar o “acesso às profundezas do oceano por meio da inovação com uma nova geração de submarinos tripulados”.

Entre as expedições promovidas pela empresa, destaca-se o mergulho aos destroços do Titanic, considerado o maior navio de passageiros de sua época e cujo naufrágio causou a morte de mais de 1.500 pessoas.

