A verdade por trás do vídeo que mostra um alien circulando por casas de Las Vegas Vegas

Se você viu este registro nos últimos dias, saiba que é falso que a Polícia de Las Vegas tenha publicado um vídeo mostrando um alienígena com aparência humanoide escondido atrás de arbustos, embora usuários de redes sociais afirmem isso ao compartilhar as imagens que na verdade foram digitalmente criadas.

Sobre o registro, a EFE Verifica recebeu uma consulta através do seu canal do WhatsApp (+34 648434618) sobre um tweet que compartilha uma sequência supostamente capturada por uma câmera de segurança na qual se observa uma estranha criatura se escondendo atrás da cerca de um jardim.

De fundo, ouve-se uma conversa telefônica em inglês na qual um homem relata ter visto vários “sujeitos” em sua casa, de cerca 2,4 metros de altura e que pareciam “como alienígenas”.

Veja a seguir a gravação que repercutiu:

Os detalhes com a verdade por trás do vídeo

Vamos aos fatos? As imagens do alienígena não são verdadeiras. Elas foram extraídas de uma conta do TikTok que compartilha conteúdo criado com programas de efeitos especiais e misturadas de forma enganosa com uma denúncia autêntica de um avistamento de OVNI que foi divulgada recentemente por um meio local, como comprovado por uma pesquisa de imagens no Google e outra de palavras-chave no YouTube.

Com respeito ao áudio, este foi tirado de um reportagem da televisão local.

Em primeiro lugar, uma análise do vídeo viral permite localizar em vários fragmentos da gravação o logotipo do canal norte-americano CBS acompanhado do número oito. Trata-se do Canal de Notícias 8 News Now, afiliado desta rede na cidade de Las Vegas.

Uma pesquisa no YouTube com palavras-chave leva a um reportagem desta emissora de televisão intitulado: "Uma família de Las Vegas afirma ter visto extraterrestres depois que vários relataram algo caindo do céu".

Ao revisar esse material, pode-se verificar que o áudio da ligação foi extraído de lá, que foi então recortado e usado para criar o montagem que está circulando nas redes.

Os jornalistas da 8 News Now divulgaram imagens captadas pela Polícia que mostram um clarão verde no céu, mas nunca relataram a suposta criatura escondida atrás de uma cerca.

De acordo com o relatado pela mídia, uma família de Las Vegas declarou em maio que algo havia caído em seu quintal e eles entraram em contato com o 911 para relatar a presença de seres "não humanos" em sua propriedade.

Um internauta reagiu a 11 de Junho a essa mensagem, ligando uma conta do TikTok como fonte do vídeo.

Trata-se de um perfil com o nome de usuário "@owltreestump", que escreve as palavras "efeitos visuais" na sua biografia.

As imagens do suposto alienígena no jardim estão disponíveis naquela conta desde 9 de junho e na descrição foram incluídas as etiquetas "#Blender3d", que é o nome de um programa para criar gráficos tridimensionais, e também "#CGI", a abreviação de Computer Generated Imagery, ou Imagens Geradas por Computador, em português.

Em conclusão, não é verdade que a Polícia de Las Vegas tenha capturado imagens de um alienígena com aparência humanoide escondendo-se em um jardim. Aqueles que afirmam isso compartilham imagens geradas digitalmente.

Com dados da EFE

