Uma jovem de 13 anos morreu após realizar um desafio perigoso do TikTok]

É uma realidade que as redes sociais se tornaram plataformas de grande importância, especialmente para os jovens.

Milhões de crianças ao redor do mundo tentam inovar seu conteúdo, com o objetivo de ganhar mais seguidores.

Assim, optam por seguir as tendências da moda, realizar os desafios virais e subir vídeos com as melhores músicas do momento.

Desafios de redes sociais colocam em risco a vida dos usuários

Mas não é só isso. Alguns deles vão além, realizando desafios que colocam em risco sua saúde e, até mesmo, suas vidas.

Na verdade, nas redes sociais, você pode encontrar algumas histórias de jovens que realizaram desafios perigosos, que terminaram muito mal, até lamentar sua morte.

Jovem morre ao inalar vapores de desodorantes

Esse é o caso de Esra Haynes, uma jovem australiana de 13 anos que faleceu depois de inalar os vapores de um desodorante enquanto se divertia com alguns amigos.

Depois de completar o desafio viral, conhecido como “chroming”, também chamado de “desafio do desodorante”, a garota sofreu um parada cardíaca e sendo internada em estado grave.

A dor de seus pais foi enorme. Na verdade, por um momento eles tiveram a esperança de que ela pudesse voltar para casa. No entanto, um scanner posterior revelou uma lesão cerebral, que se manteve irreversível. Para sua tristeza, uma semana após realizar o perigoso desafio, a garota morreu.

Depois do terrível incidente, a família da garota decidiu tornar o caso público, com o objetivo de alertar outros pais sobre os riscos associados ao desafio que se tornou viral nas redes sociais.

O que é o “chroming”?

O desafio envolve inalar substâncias químicas presentes em produtos de aerosol, desodorantes, tintas ou inseticidas.

A intenção dos pais de Esra é conscientizar sobre a periculosidade destes desafios virais.

“Queremos ajudar para que outras crianças não caiam na armadilha de fazer esta tolice. É incontestável que esta será nossa cruzada. Não é algo que ela faria por conta própria”, disse o pai da menor para o Herald Sun.